快訊／北市信義區驚傳砍人！小情侶遭西瓜刀猛砍血跡斑斑　網PO文嚇傻

▲一名黑衣人持西瓜刀往一對年輕情侶猛砍！現場血跡斑斑。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市信義區吳興街18日晚間6時許，一對約20多歲的年輕情侶，竟突然遭一名頭戴安全帽的黑衣人持西瓜刀狂砍，造成2人左腿撕裂傷，現場血跡斑斑！緊急送往鄰近的台北醫學大學附設醫院搶救，所幸2人無生命危險，而犯嫌砍完人後即落跑，警方正追查中。

人來人往的街頭，歹徒竟然這麼明目張膽！據了解，遭砍傷的黃姓男子與余姓女子，疑似與黑衣人有感情糾紛，才發生這場恐怖的砍人事件，而這對情侶被送至醫院急診室後，只有簡單包紮就離開了。

有目擊者上批踢踢PO文，「剛剛6：40左右路過台北市信義區吳興街，看見一對情侶，男生牽出路邊的機車，女生從後跨坐上車。此時路邊冒出一名應該是戴黑色安全帽的黑衣人，持黑棍對著女生的小腿猛烈毆打，感覺是要狠心打斷的力道，女生摔下車，小腿大量出血，黑衣人跑離現場，黑衣人轉個彎一溜煙不見了。目擊者很多，當下報警、叫救護車，她男友跑進店鋪求救，之後老闆們出來替女生包紮止血。」

警方目前正調閱監視器，極力追查黑衣人去向及釐清犯案動機，確認雙方是否有結仇或是一起可怕的隨機砍人事件。

▼遭砍傷的情侶被緊急送往台北醫學大學附設醫院包紮治療。（圖／記者孫于珊攝）

▼警方正調閱監視器，極力追查中。（圖／記者孫于珊翻攝）

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