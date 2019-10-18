韓愈名言「業精於勤、荒於嬉」　苦苓酸韓國瑜：對不起祖先！該在昌黎祠下跪

▲韓國瑜內埔天后宮昌黎祠參拜。（圖／記者洪正達攝）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前參拜全台唯一祭祀韓愈的內埔天后宮，還強調「我與韓愈出於同門、同宗，因此來到這裡非常激動，也特別特別的開心」。作家苦苓在政論節目上就痛批韓國瑜，對不起祖先，該在昌黎祠下跪。

根據政論節目《鄭知道了》，主持人鄭弘儀先是念出在網路上流傳的《我的韓假日記》內容指出，下午要到中華民國台灣地區唯一的韓愈廟「昌黎祠」參拜，這是我本家，希望先祖保佑。

《我的韓假日記》的導師評語則寫下，韓愈的名言是「業精於勤，荒於嬉」人家當潮州刺史是三點就起來看公文了，你是喝到三點吧。

來賓資深媒體人王時齊表示，而且韓愈還講「文以載道」，就是寫文章一定要有論述基礎，不要想到就講。

▲知名作家苦苓酸韓國瑜，根本愧對祖先韓愈。（圖／翻攝自苦苓臉書）



知名作家苦苓接著補充，韓國瑜是完全對不起他的祖先啦，人家唐宋八大家之首，「文以載道」就是講話要言之有物，不要風花雪月、空洞飄渺，這個韓國瑜就沒做到，人家「業精於勤、荒於嬉」，韓國瑜也沒做到，努力的勤奮工作，不要在那邊玩，也沒做到，「你根本就對不起祖先，你應該在昌黎祠面前下跪，跟祖先懺悔」。

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