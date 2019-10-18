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洪秀柱基層造訪啟動　與台南東區鄉親熱絡溫馨搏感情

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▲台南市立委第六選區參選人洪秀柱，啟動東區基層造訪行動，首日完成裕農里、和平里的問政說明會，向當地民眾仔細說明參選理念，獲得熱烈的迴響。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立委第六選區參選人洪秀柱，啟動東區基層造訪行動，首日完成裕農里、和平里的問政說明會，向當地民眾仔細說明參選理念，獲得熱烈的迴響。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委第六選區參選人洪秀柱，10月18日正式啟動東區基層造訪行動，首日完成裕農里、和平里的問政說明會，向當地民眾仔細說明參選理念，獲得熱烈的迴響，她強調已逐漸打破第六選區「綠油油」的刻板印象，有信心翻轉選局。

在前政務委員高思博的協助和支援之下，洪秀柱以1個多月時間走遍第六選區的南關地區，18日在東區首度舉辦區里問政說明會，由高思博及王家貞、曾培雅在地議員，還有多位里長、社區理事長、黃國平黨部幹部陪同，與滿座的地方民眾面對面懇談，溫馨搏感情，第五選區參選人蔡淑惠也到場聲援，互相拉抬聲勢。

▲台南市立委第六選區參選人洪秀柱，啟動東區基層造訪行動，首日完成裕農里、和平里的問政說明會，向當地民眾仔細說明參選理念，獲得熱烈的迴響。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪秀柱說，她左手於1年前出現五十肩症狀，肌腱沾黏，必須定期接受復健，目前已復原達到8、9成，對生活起居和選舉造勢完全沒有影響，與選民握手、高喊當選都是使用右手，這1個多月來走遍原本陌生的南關地區，認識選民，握過無數的手，了解當地急需解決的淹水和一例一休問題，得到鄉親們熱情的回響，讓她體認到這裡並非真的一片綠油油的，只是藍天的潛力沒充分激發出來。

洪秀柱指出，她的「衝破南關、柱守台灣」參選理念，正在逐步落實，11月2日競選總部成立之時，將會達到高峰，推出教育政見，請社會各界一同來見證「翻轉」，她不會小輸，甚至會勝利。

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