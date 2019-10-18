郭台銘70歲大壽許下三個心願　真正為年輕人做有意義的事

▲郭台銘慶生會。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（18）日度過70大壽，並在臉書發文提到「以鴻海創辦人名義在生日時請你和我做一件有意義的事」，那就是他為台灣的年輕人許下三個心願，並希望藉此將「鴻海獎學鯨」的申請訊息轉出去。

郭台銘表示，今天10月18日是真正的生日，大家生日都會許願，不知大家的願望是什麼？他希望台灣的年輕人都能幸運的擁有以下三個願望，一是父母安康、全家和樂；二是課業精進、創新創業、逐夢踏實；三是願在此生奮起，願成下一代標竿。

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郭台銘提到，他知道在貧富不均，競爭激烈的社會，許多年輕人礙於生命或生活的限制，無法施展，他從未主動要求大家轉貼文章，但今天不一樣，把「鴻海獎學鯨」的申請訊息轉出去，轉給你認為需要的年輕人，這就是大家能為年輕人做的第一步。

郭台銘表示，自己聽申請同仁說，「鴻海獎學鯨」10月30日截止，竟然目前只有不到100份申請書，據說大家都要最後一刻壓線申請，但很容易因為缺三少四就失去資格，還是希望大家早點作業吧，把握機會。

最後，郭台銘強調，鴻海教育基金會從2017年推出「鴻海獎學鯨」計畫，每年由專業評審團從申請者中徵選出有需要並優秀的三百位得主，今年更擴增為三百三十位，讓大專院校和碩博士生都可以申請，每人可獲得十萬元獎助學金。