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中尉私刻副營長職名章　「狂批公文還派工」本尊出現傻眼

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▲▼第三作戰區53工群M3浮門橋板運作業（圖／陸軍司令部提供）
▲一名楊姓中尉偽造副營長的職章狂批公文，直到本尊發現才曝光。（示意圖／陸軍司令部提供）

記者陳凱力／新竹報導

陸軍裝甲542旅戰一營中的一名楊姓中尉排長，因積欠許多公文擔心遭到懲處，竟到印章店偽造廖姓副營長的職名章，他在公文上蓋下偽造的職名章，還大膽批註「可」，直到廖副營長「本尊」某次進行督導時才發現。楊男被新竹地院依偽造公文書罪1年2個月，緩刑2年，捐公庫3萬元。

楊男於2018年1月到4月負責戰一營中的整備等相關業務，由於他積欠公文害怕被懲處，竟私下到印章店，偽刻廖姓副營長職名章，偷偷蓋章代為行事，還在公文上代批「可」，猶如地下副營長。

楊男還以副營長職名章批准二級廠危險機工具使用，核准派工單及電瓶充電實施計畫表，以應付上級長官要求裝備檢查並公布實施，副營長「本尊」到連隊進行督導時，竟發現怎會有沒見過的公文蓋上自己批准的職章，經追查才讓楊姓中尉偽造公文曝光。

楊姓中尉坦承全部犯行。法官審酌，楊男僅為避免公文疏漏未陳報因而遭上級懲處，竟異想天開偽造公文書，損害部隊保養危險機具程序的正確性與安全性，所為實無足取，本當從重量刑。念及楊男犯後坦承犯行，表達悔悟之意，且所未造成部隊長官人身、財產的損害，且無前科，因此考量他勇於承擔保家衛國的重責大任及國家培養被告已付出的成本，判楊偽造公文書罪1年2個月，緩刑2年，捐公庫3萬元。

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