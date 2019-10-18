美國eBay、日本樂天聯合拍賣平台　首度參與台灣雙11

▲今年美國eBay、日本樂天與露天拍賣共同合作，首度參與台灣雙11電商節慶。（圖／露天拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

準備迎接電商年度盛事雙11，各大網購平台全力備戰，從10月中下旬起，就有一系列檔期優惠活動做暖身，為了炒熱這波購物狂潮，這次戰場從台灣延伸到海外，不只有東南亞國家響應，美國eBay與日本樂天也首度參與喊出「全球買」。

雙11暖身起跑，露天拍賣即日起推出「勇闖露天狂歡城」活動，號召全台200萬賣家，並集結海內外超過4.2億件商品，打造各款闖關遊戲與會員互動，首波主打「超激特賣」，5,000萬商品全面1折起，限定商品滿額最高可現折2,000，目前已發出超過1億元折價券；第二波活動「每日解任務送彩票」，預計再發放超過1億張彩票，於11/8上午11點起，可使用彩票折抵購物，1張抵1元不限金額直接折抵，11/11當日將再推出限定好康。

此外，今年度露天拍賣分別與美國eBay、日本樂天兩大國際電商展開合作，此次也將推出「海外補給站」，只要在海外專區消費滿3筆抽限量購物金共1,000元，另有消費滿1,111元現折500、滿2,000元現折700等多款折價券。

露天市集總經理曾薰儀表示，每年第四季的雙11已成為全台消費者最愛的購物節，繼去年雙11檔期成交金額突破81億外，今年與美國eBay和日本樂天策略合作，讓海內外賣家共同參與台灣雙11。

以台灣及東南亞7國市場為主要布局的蝦皮購物，2018年雙11共計創造了全球1,100萬筆訂單，相較2016年首次舉辦時大幅飆漲24倍，其中特別觀察到男性消費者、非首都地區的消費者、熟齡消費者3大族群，近年特別熱衷於雙11購物節，為拉升業績成長，蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，10/24～11/12活動期間內將有超過千萬個品牌與各類賣家，共同投入這場年度的超級購物潮。

▲東森購物去年雙11業績破2億創開台單日紀錄，東森購物董事長王令麟（右1）特別頒發200萬獎金勉勵員工。（圖／東森購物提供）

去年東森購物全通路在雙11單日全通路業績破2億，為了迎接一年一度的電商大促，暖身活動將從11/1起跑，主打天天都有1折商品與千元折價券，滿額還可預搶雙12折價券及iPhone 11。

東森購物網暨草莓網執行長楊俊元提到，從4、5月開始便著手進行雙11相關活動規劃，除了商品將聚焦3c、家電、美妝、民生用品等品類，並提早向廠商備貨，考量檔期可能出現流量飆升情形，此次效能將比平時多10倍以上，甚至提早做了系統測試，從各方面來看，樂觀預估今年營收可望成長3倍。