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潛艦國造落腳台船基隆廠！未來將提供近萬就業機會　林右昌：全力協助

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▲▼針對潛「艦產業園區台船選址基隆廠」一事，林右昌與蔡適應18日召開記者會對外說明。（圖／翻攝基隆市政府）

▲針對「潛艦產業園區台船選址基隆廠」一事，林右昌與蔡適應18日召開記者會對外說明。（圖／翻攝基隆市政府，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

總統蔡英文推動的潛艦國造計畫，將落腳基隆和平島台船基隆廠。對此，基隆市長林右昌18日召開記者會表示，市府未來將積極協助廠區與廠家進駐外，並提供周邊環境與配套設施改善，研議假日和平島交通分流與引導機制，希望園區設立越快越好，讓潛艦國造順利推動。

林右昌與蔡適應18日召開記者會聯合對外說明，林右昌表示，約100年前日本首艘有人潛水艇，就是在基隆打造的，經過百年後，國家把潛艦產業園區設在基隆，有其歷史意義與緣分。園區未來確定後，初步據他瞭解，台船評估充分利用現有廠房土地和員工，位置絕佳，且基隆國立海洋大學還有造船、電機、機械人才，未來可協助支援。此外，周邊土地有30公頃是國有地，配合政策應沒問題。

林右昌又說，市政府未來協助廠區與廠家進駐之外，還計畫提供周邊環境與配套設施改善，讓進駐高科技廠家與技術人員安心從事生產，希望園區越快設立越好，讓潛艦國造如期順利推動。「產業來了，自然帶來人潮，市府會做好配套。」

▲▼針對潛「艦產業園區台船選址基隆廠」一事，林右昌與蔡適應18日召開記者會對外說明。（圖／翻攝基隆市政府）

他還補充，市府未來研議假日和平島交通分流與引導疏散機制，海產街後方原要設停車場等考古完畢後才能再進一步利用，除研究汙水處理廠前段開放停車使用，也和中油有共識未來將社寮橋旁油品倉儲區遷走，規畫旅客服務據點和停車空間。

▲▼針對潛「艦產業園區台船選址基隆廠」一事，林右昌與蔡適應18日召開記者會對外說明。（圖／翻攝基隆市政府）

另一方面，蔡適應表示，為讓潛艦國造案如期如質進行，需要有專用生產基地，考量未來監工品質保證及資訊機敏，因此向台船建議讓機敏性設備進駐特定區域生產。然而，台船評估幾處地點後，認為在基隆廠作為生產基地，是有它絕佳的地理位置，且在台船原有廠區之內，所有零件供應商原本就和台船溝通，後續設立園區過程，相關品質、物料、進度管控也方便。

▲▼針對潛「艦產業園區台船選址基隆廠」一事，林右昌與蔡適應18日召開記者會對外說明。（圖／翻攝基隆市政府）

蔡適應又稱，感謝蔡總統支持推動的潛艦國造逐步落實，帶動產業鏈上下游群聚。他說，潛艦產業園區土地約15000坪，4到5家廠商進駐已和台船簽約，市長交辦他和平島周遭道路修繕計畫，經多次協調台船、台電、北觀處，周遭道路會整平、電纜將地下化，交通也會更順暢。

其實，蔡適應17日就說過，總統蔡英文積極推動潛艦國造計畫，得標的台船公司評估過後，目前鎖定和平島台船基隆廠為最佳地點，屆時許多國外和國內的廠商，都將進駐基隆，活絡地方產業鏈，預計可以提供將近1萬個工作機會。

▲▼針對潛「艦產業園區台船選址基隆廠」一事，林右昌與蔡適應18日召開記者會對外說明。（圖／翻攝基隆市政府）

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