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卓榮泰嗆「黨中央不受威脅」　蘇震清致歉：只盼公平公正程序

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▲▼立委蘇震清記者會 澄清周刊報導 表示自己是無妄之災。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委蘇震清。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蘇震清被指涉掏空上市公司誠美材案，而在黨內討論不分區名單時，認為他形象不宜，可能無法列入，而此事也讓蘇震清相當不滿，嗆聲「不排除脫黨參選」，民進黨主席卓榮泰18日受訪時回應，身為黨的負責人選擇隱忍，但黨中央不受任何威脅。對此，蘇震清18晚間發出聲明向卓榮泰歉意，表示對自己的清白有信心，絕對經得起司法的檢驗，但需要的是一個公平公正程序。

對於恐怕無法被列入不分區安全名單，蘇震清對此相當不滿，選擇透過國會辦公室開嗆，如果卓榮泰違背承諾，不排除脫黨參選。卓榮泰18日上午於淡水受訪時動怒反擊，「不要威脅黨中央，黨中央不受任何威脅，程序還在進行中，基於黨的負責人，我選擇隱忍，不要繼續威脅黨中央，這絕對是不智的行為」。

蘇震清表示，政治人物的聲譽清白就如同他的生命，近一年來不斷遭受特定人士的抹黑，請主席理解政治人物奮力維持清譽的情緒。蘇震清說，他對自己的清白有信心，絕對經得起司法的檢驗，但需要的是一個公平公正程序。

蘇震清解釋，前一天只是還原當時卓榮泰三次的親口承諾，以及府院黨因應高屏選區席次縮減，決定缺額由不分區席次來彌補的協調過程。基於黨的團結，他主動接受協調，退出初選。

蘇震清說，他理解主席希望提出的名單經得起考驗，主席處理黨務竭心盡力兄弟更是令他感到敬佩，自己也已經向卓榮泰報告，願意以更高標準來對面黨內的質疑，主動請求廉政會立案調查，希望遏止這種惡質抹黑的文化。他說，卓榮泰做為黨的領導者，必會秉持過去一視同仁的態度，以公正透明提名機制，對待所有從政黨員。

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