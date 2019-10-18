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Lamigo奪冠軍3連霸　網購限時8天狂打加碼大回饋

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台灣樂天市場歡慶Lamigo桃猿隊冠軍三連霸（圖／台灣樂天市場提供）

▲台灣樂天市場推出限時8天優惠回饋，歡慶Lamigo桃猿隊冠軍3連霸。（圖／台灣樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中華職棒總冠軍賽第5戰17日在台中洲際棒球場舉行，Lamigo桃猿隊最終以20比3擊敗中信兄弟隊，取得隊史上第7座冠軍，亦是2017年以來3連霸，台灣樂天市場一同歡慶勝利，10/18～10/25強打三重送大回饋。東森購物則是迎來20週年慶、創業家兄弟歡慶上櫃週年，站上狂祭優惠，Dyson旗艦吸塵器單日價狂降近5,000元、Switch主機豪華版下殺萬元有找，同時為年終最大檔期雙11提前加溫。

台灣樂天市場同步歡慶Lamigo奪下3連霸，10/18起至10/25止，加碼推出三重送優惠大回饋，消費滿3,000元現折300、全站消費滿3,000元回饋點數10%、跨3店消費再加碼15%點數回饋，另外還有大型家電現折5,000元，親子寵物同歡樂299免運。

創業家兄弟歡慶上櫃週年，旗下生活市集「上櫃周年慶」即日起至10/20止，透過AI精選每日一款趨勢熱銷爆品破盤優惠，10/18率先推出旗艦級Dyson V11 SV14 absolute，原價26,900元，一日下殺82折，狂降近5,000元，折後一組只要21,984元。10/19主打Swith Lite，原價6,180元，特價5,995元；10/20推出任天堂Switch主機+瑪利歐賽車8 豪華版，一組原價11,570元，當日限定86折價只要9,892元，同天也有日本熱銷氣炸鍋，原價5,980，當日下殺5.3折僅3,169元。

東森購物20週年慶（圖／東森購物提供）

▲東森購物歡慶20週年，即日起祭出一系列優惠活動。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物歡慶20週年，同時力拼百貨週年慶，即日起至12月底，凡會員於全通路消費最高可贈送20%東森幣，天天、月月舉辦抽獎活動，獎項包括KHS功學社折疊單車、王品牛排10人套餐券等之外，還有東京來回機票，將有機會一人獨得10張機票。

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