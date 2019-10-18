日本最大黑幫「山口組」二當家出獄！直奔名古屋與老大會面...警加強警戒

▲高山清司出獄。（圖／翻攝youtube截圖）



記者邱茀濱／綜合報導

日本規模最大的黑社會「山口組」二當家高山清司18日刑滿出獄，且他一出來就坐上新幹線前往名古屋，要與山口組老大會面。然而，不久前神戶市才出現黑幫火拼事件，事發是山口組一名成員槍殺兩名「神戶山口組」的成員。對此，警方擔心高山清司的出獄會對社會治安造成影響，所以一直在加強警戒。

綜合媒體報導，山口組二當家、弘道會會長高山清司現年72歲，2013年涉嫌收取巨額保護費、恐嚇罪等被日本京都地方法院判處6年有期徒刑，最後在2014年6月起入獄服刑。然而他在當地時間18日早上5點50分左右坐車出獄，並於7點抵達品川車站，欲前往名古屋與山口組當家會面。

據悉，高山清司入獄服刑後，山口組分裂為3個組織。然而，神戶市10日才發生的黑幫火拼，事發是神戶山口組核心組織「山健組」的兩名成員，慘遭一名對立的山口組成員槍殺，警方事後認定這是因山口組分裂而帶來的糾紛，並轉換為殺人嫌疑進行搜查。警方擔心高山清司出獄後，山口組的對立矛盾有可能升溫，所以一直在持續加強警戒。

高山清司是山口組第六代組長、今年77歲的筱田建市挑選的「繼承人」。2005年筱田建市成為山口組組長後不久，就因為非法買賣槍枝被判處6年徒刑，已於2011年出獄。因此高山清司在此之前曾經是山口組的第一把交椅。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！