搭醫院手扶梯突暈眩後摔　80歲翁成肉墊…被壓成植物人昏迷

▲盧姓男子在北市聯醫仁愛院區搭手扶梯時突然暈眩跌倒，把後方80歲老翁撞到地面重傷癱瘓。（圖為資料照／記者洪巧藍攝）

記者劉昌松／台北報導

台北60歲盧姓男子到醫院看病時，在往2樓的手扶梯上突然感到一陣暈眩，整個人往後仰倒，把剛好站在後方的80多歲老翁撞倒，2人一路滾到1樓，老翁被壓在地上昏迷成植物人，後來清醒了因頸椎受創而癱瘓在床，台北地檢署以盧男沒緊握扶梯扶手導致2人雙雙跌落等理由，18日依過失致重傷害等罪起訴盧男。

據了解，剛退休沒多久的盧男，因罹患帕金森氏症，需要定期服用藥物，這種藥容易導致姿勢性低血壓，引起頭暈等症狀，2018年4月間，盧男到台北市聯合醫院仁愛院區看病時，搭乘手扶梯要上2樓，就在扶梯上升到一半時，盧男突然感到一陣暈眩。

▲檢察官認為盧男應注意自己服藥後的副作用，搭手扶梯時應緊握扶手。（示意圖／翻攝自CC0圖庫）

盧男因重心不穩，直接往後跌倒，剛好後方站了80多歲、也是來看病的老翁，老翁抵擋不住盧男跌落衝勁，雙雙往1樓滾下，最後老翁摔到地面，盧男則直接壓在老翁身上，老翁頭頸部重創，陷入昏迷成為植物人，後來雖然清醒，仍四肢癱瘓臥床，盧男則是輕傷，治療後已無大礙，原本雙方家屬進行調解順利，但最後仍因賠償金額談不攏破局。

檢察官認為，盧男知道自己服用藥物可能產生的副作用，在搭乘手扶梯的時候又沒有緊握扶手，導致自己跌倒、連帶把老翁撞落地面受傷嚴重，因此依過失致重傷害罪起訴盧男。

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