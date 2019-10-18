還拿不到Uber Eats開的發票？　財部：最慢今年底、明年初可拿到

▲Uber eats。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

近日外送員的生命保障和權益事件，讓Uber Eats成為焦點，一舉一動引發外界關注；甚至，何時消費者可以拿到Uber Eats的統一發票？財政部表示，有7家跨境電商已經加值服務中心簽約，Uber Eats也是其中之一，所以預計今年底、明年初才就可拿到。

財政部表示，依據法規跨境電商要比照國內開發票給國內的消費者，原則上今年元旦起就有開發票的義務，所以即使沒有實體營業據點的跨境電商應該要開立雲端發票。但是財政部考慮因為台灣的發票系統較為特殊，所以給予業者一年的輔導期，預計今年底就要將系統完成，明年開始若還不開發票，就會被國稅局處分。

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根據財政部的資料顯示，大型的跨境電商中，Google Play接軌最早，3月即已經開雲端發票，甚至所開出千萬元特別獎，讓幸運消費者可以只花30元買應用程式（App）就中了千萬大獎；其他還有美商UpToDate、Digital River GmbH及Various Inc公司，也已經開立統一發票。

但是外界所關心的大型跨境電商，何時才會開發票呢？官員表示，現在包含Apple、Uber Eats、Uber、Netflix、eBay、Expedia及Cleverbridge AG等7家電商，已和國內加值服務中心業者完成簽約，取得發票資訊服務，已經簽約的業者，Apple預計11月到12月開立；Uber則預計在元旦，其他有簽約的業者也確定年底到明年初這段期間開發票，只是時間早晚的問題。

根據稅捐稽徵法規定，如果跨境電商每年銷售貨物96萬元、勞務48萬元以上，經查明認定的未開金額總額，處未開金額的5%罰鍰，最高不超過100萬元。經統計，目前已登記營業稅稅籍並在營業中的跨境電商多達123家，已確定開立發票的跨境電商僅12家，財政部解釋，小型的跨境電商也陸續在輔導當中，期可以如期開立。