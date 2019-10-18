　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

19歲女「四肢瘀青」男友家暴斃！法醫檢剖結果出爐：無致命外傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林19歲少女奔苗栗「投靠男友」！四肢瘀青離奇亡　父淚求真相。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲雲林19歲少女奔苗栗「投靠男友」！四肢瘀青離奇身亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者柯振中、黃孟珍／苗栗報導

19歲的廖姓少女約4個月前前往苗栗與楊姓男友同居，不料15日離奇在楊男住處暴斃，四肢還有新舊瘀傷。楊男崩潰說明，本來女友透過驗孕棒得知懷孕，已經準備公證結婚，沒想到女友卻突然離奇死亡。法醫檢剖相驗後發現，女子身上沒有致命外傷，排除了被楊男家暴致死的可能。

廖女家住雲林，早前透過網路認識了23歲的楊姓男子，2人發展成情侶關係，廖女因此放棄工作，前往苗栗與楊男同居，日前得知懷孕的消息後，原本要與男友公證結婚，婚禮之後再補辦，沒想到15日被發現在住處暴斃。廖女的養父得知消息，完全不可置信，懷疑是楊男活活把女兒打死的。

▼廖女辭掉工作到苗栗投靠男友，沒想到卻在住處暴斃。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲雲林19歲少女奔苗栗「投靠男友」！四肢瘀青離奇亡　父淚求真相。（圖／記者黃孟珍翻攝）

不過，根據《東森新聞》報導，法醫17日的檢剖結果顯示，雖然廖女全身有多處瘀傷，但不是致命主因，也沒有顱內出血的跡象，不過酒精濃度超過1毫克，目前已採集胃部殘留的液體，準備檢驗是否有毒物、藥物反應。此外，法醫還說明，廖女沒有懷孕的跡象。

▼法醫檢剖結果顯示，廖女身上沒有致命外傷，也沒有顱內出血。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼19歲女男友家中暴斃。（圖／翻攝《東森新聞》）

廖女的養父指出，楊男向他說明，2人前一天晚上有吃毒品「咖啡包」，但女兒沒有被檢驗出相關反應，如果到時候真的發現2人沒有吸毒，「是不是心臟的部分有心臟缺陷」，才導致女兒身亡。

楊男向警方供稱，2人14日晚間一起拉K、喝酒，但女友隨後懷疑他在外另結新歡，情緒相當激動，不管他怎麼解釋就是不聽，還開始用頭撞牆壁，只能與好友一起把女友拉住，讓女友自己在房間整理心情，沒想到隔天開門時，女友就一動也不動了，趕忙打電話叫救護車，仍然沒救回女友的性命。

▼法醫目前採集廖女胃部殘留的液體，準備檢驗毒物、藥物反應。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼19歲女男友家中暴斃。（圖／翻攝《東森新聞》）

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
孫狠踹！她「胸部整片瘀血」鼓鼓的　醫切片驚：要謝謝他
目睹妻遭勒頸性侵！他怒拿瑞士刀切斷淫狼下體　卻面臨8年刑
黃寶慧獨訪／暢談心路歷程　大馬準首相安華：放下恩怨 邁向未來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

51歲Uber Eats外送員擦撞女駕駛　倒地頭破血流　警：有一方搶快

不管連千毅！小弟賢賢搶開直播　連粉崩潰譙「背叛」：出事了就忙切割

19歲女「四肢瘀青」男友家暴斃！法醫檢剖結果出爐：無致命外傷

搭醫院手扶梯突暈眩後摔　80歲翁成肉墊…被壓成植物人昏迷

交警遭噴水火大嗆婦「要賠」　違規駕駛背後全都錄成鐵證

台大教授買大麻種子被逮　曾剃度出家辯「泡水飲用實踐佛法」

情慾女作家控遭強吻…出庭再爆「還有很多女性受害」　男星怒求償300萬

清大陸籍交換生撕毀連儂牆　學生會堅提告！檢方申請簡易判決

少於3千就分手！軟飯男友嗆找別人　癡情少女默默貼訊息「缺錢，想約」

利剪殺死母親！　高雄逆子遭聲押　法官裁定羈押未禁見

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

小嫻.張勛傑拖曳傘上接吻　10年好友「他也很大方啊！」

蕭敬騰唱文言文「詞看不懂」　國寶楊麗花：有改歌詞？...「不敢亂動！」

51歲Uber Eats外送員擦撞女駕駛　倒地頭破血流　警：有一方搶快

不管連千毅！小弟賢賢搶開直播　連粉崩潰譙「背叛」：出事了就忙切割

19歲女「四肢瘀青」男友家暴斃！法醫檢剖結果出爐：無致命外傷

搭醫院手扶梯突暈眩後摔　80歲翁成肉墊…被壓成植物人昏迷

交警遭噴水火大嗆婦「要賠」　違規駕駛背後全都錄成鐵證

台大教授買大麻種子被逮　曾剃度出家辯「泡水飲用實踐佛法」

情慾女作家控遭強吻…出庭再爆「還有很多女性受害」　男星怒求償300萬

清大陸籍交換生撕毀連儂牆　學生會堅提告！檢方申請簡易判決

少於3千就分手！軟飯男友嗆找別人　癡情少女默默貼訊息「缺錢，想約」

利剪殺死母親！　高雄逆子遭聲押　法官裁定羈押未禁見

郭台銘70歲大壽許下三個心願　真正為年輕人做有意義的事

51歲Uber Eats外送員擦撞女駕駛　倒地頭破血流　警：有一方搶快

阿翔7歲女兒問媽媽：為什麼妳中午和晚上長不一樣？　Grace糗大曬對比照

亞錦賽／張育成首安出爐帶動攻勢　中華4局4比0領先

女星26歲發現甲狀腺腫瘤　辭空姐變演員：思考人生其他意義

迪麗熱巴：變老是一種自然狀態，活出每階段最美樣子

橫跨4千個台灣的距離　澳航挑戰連飛19小時最長紀錄

洋基球迷敗人品G4羞辱葛蘭基　1名球迷被趕出場

不管連千毅！小弟賢賢搶開直播　連粉崩潰譙「背叛」：出事了就忙切割

卓榮泰嗆「黨中央不受威脅」　蘇震清致歉：只盼公平公正程序

無良色醫「多加3cc」麻藥性侵女移工　法院判5年徒刑

社會熱門新聞

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

19歲少女暴斃男友家「一屍兩命」

下面像榴槤讓人上癮！他車內激戰人妻　正宮崩潰

台商地下匯兌洗錢80億　主嫌跑了

肉包包床戰乾爹片段流出　蛋餅薇涵開直播公審被判刑

少女戀上閨蜜男友父　遭拒反告性侵

高雄弒母男啃老18年　「3年12道保護令」難阻悲劇

37歲教官騎車下班撞左轉車　慘死殉職

9月大男嬰獨睡倒栽蔥摔進垃圾桶　昏迷指數3

4冷血男瘋砸告示牌！5腳狠踹頭

19歲少女投奔男友！四肢瘀青離奇亡

桃議員服務處遭槍擊　險擊中太陽穴

水電工修完馬桶！爬上床狂摸短褲妹：來一次

砂石車駕駛10萬交保　檢：讓他回家籌錢另談賠償

更多熱門

相關新聞

毛孩清晨腸炎！枕邊人醒來舉動暖炸

毛孩清晨腸炎！枕邊人醒來舉動暖炸

「一件小事，看出一個人的樣子」，一名女網友日前匿名在《Dcard》發文，說她的另一半清晨一點才下班到家，睡不到2個小時，2人就被一股清涼感冷醒，「原來是毛孩身體不適，把晚餐飼料全部未消化的吐出」。而且因為毛孩很喜歡另一半，睡覺也睡一起，不偏不倚吐了閃光整個胳膊都是。

床冒「1粒米」　他看傻：很久沒煮飯

床冒「1粒米」　他看傻：很久沒煮飯

女兒和男生看電影！爸「擔心早戀」帶刀跟進猛砍

女兒和男生看電影！爸「擔心早戀」帶刀跟進猛砍

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

19歲少女暴斃男友家「一屍兩命」

19歲少女暴斃男友家「一屍兩命」

關鍵字：

雲林少女苗栗男友懷孕

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

薄多義壽星生日禮　幾歲送幾隻雞翅

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

她懷「無腦寶寶」堅持不墮胎！撐200天心跳停了

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

更多

最夯影音

更多
新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～
港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面