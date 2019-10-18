19歲女「四肢瘀青」男友家暴斃！法醫檢剖結果出爐：無致命外傷

▲雲林19歲少女奔苗栗「投靠男友」！四肢瘀青離奇身亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者柯振中、黃孟珍／苗栗報導

19歲的廖姓少女約4個月前前往苗栗與楊姓男友同居，不料15日離奇在楊男住處暴斃，四肢還有新舊瘀傷。楊男崩潰說明，本來女友透過驗孕棒得知懷孕，已經準備公證結婚，沒想到女友卻突然離奇死亡。法醫檢剖相驗後發現，女子身上沒有致命外傷，排除了被楊男家暴致死的可能。

廖女家住雲林，早前透過網路認識了23歲的楊姓男子，2人發展成情侶關係，廖女因此放棄工作，前往苗栗與楊男同居，日前得知懷孕的消息後，原本要與男友公證結婚，婚禮之後再補辦，沒想到15日被發現在住處暴斃。廖女的養父得知消息，完全不可置信，懷疑是楊男活活把女兒打死的。

▼廖女辭掉工作到苗栗投靠男友，沒想到卻在住處暴斃。（圖／記者黃孟珍翻攝）



不過，根據《東森新聞》報導，法醫17日的檢剖結果顯示，雖然廖女全身有多處瘀傷，但不是致命主因，也沒有顱內出血的跡象，不過酒精濃度超過1毫克，目前已採集胃部殘留的液體，準備檢驗是否有毒物、藥物反應。此外，法醫還說明，廖女沒有懷孕的跡象。

▼法醫檢剖結果顯示，廖女身上沒有致命外傷，也沒有顱內出血。（圖／翻攝《東森新聞》）



廖女的養父指出，楊男向他說明，2人前一天晚上有吃毒品「咖啡包」，但女兒沒有被檢驗出相關反應，如果到時候真的發現2人沒有吸毒，「是不是心臟的部分有心臟缺陷」，才導致女兒身亡。

楊男向警方供稱，2人14日晚間一起拉K、喝酒，但女友隨後懷疑他在外另結新歡，情緒相當激動，不管他怎麼解釋就是不聽，還開始用頭撞牆壁，只能與好友一起把女友拉住，讓女友自己在房間整理心情，沒想到隔天開門時，女友就一動也不動了，趕忙打電話叫救護車，仍然沒救回女友的性命。

▼法醫目前採集廖女胃部殘留的液體，準備檢驗毒物、藥物反應。（圖／翻攝《東森新聞》）



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