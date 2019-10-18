二戰航母「加賀號」5400米深海找到了！中途島戰役被炸沉77年　主副砲仍可見

▲「RV Petrel」18日在臉書表示，他們發現二戰沉船加賀號，包含主、副砲及多處船體等。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

又有一艘二戰沉船被找到了！微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前籌組的沉船搜索團隊「RV Petrel」18日曝光最新影片，他們在中途島海域約5400公尺深的海底發現了舊日本海軍航空母艦「加賀號」的艦體殘骸。加賀號是在中途島海戰中，與赤城號、飛龍號、蒼龍號等航母一起被美軍擊沉。

「RV Petrel」18日在臉書公布最新發現，他們在中途島海域約5400公尺深的海底，發現舊日本海軍「加賀號」航母的殘骸。影片可以看見其船體直立於海中，由於沉沒時遭受巨大破壞，大部分的飛行甲板已經消失，不過仍可以看到機槍座、副砲及200公厘主砲等殘骸。RV Petrel也表示，未來將會釋出更多有關加賀號的影像。

▲由於沉沒時遭受巨大破壞，大部分的飛行甲板已經消失，不過仍可以看到副砲、主砲等殘骸。（圖／翻攝自RV Petrel）

加賀號其實在開工時原本是要建造成戰艦，由於華盛頓海軍條約、關東大地震等多種因素，加賀號最後成為了一艘航空母艦，早期採用3層飛行甲板的起降結構，試圖增加艦載機出擊效率，但由於更大、更新的飛機陸續服役，3層甲板與新機起降不合，後經改造才成為全通式飛行甲板。

加賀號服役後參與當時日本多場的軍事行動，1941年4月與航母「赤城號」組成第1航空艦隊，隨後參與並成功襲擊珍珠港，視為日本聯合艦隊的航空精銳部隊，直到1942年參加中途島海戰，遭美軍俯衝轟炸機突襲，炸彈直接命中其油料造成連鎖爆炸，艦體斷成兩截不久沉入大海，造成包含艦長在內共811人死亡，成為中途島海戰中死傷最嚴重的軍艦。

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