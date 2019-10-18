是否引進「人造肉」漢堡？麥當勞中國CEO：先看加拿大的測試再決定

▲對於是否引進人造肉漢堡，麥當勞中國CEO表示，要先等加拿大的測試再決定。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

隨著科技的進步，現在竟然還有「人造肉」。而此前，全球最大的快餐連鎖店「麥當勞」已在加拿大推出人造肉的漢堡，但是對於中國是否也會跟進引入，首席執行長張家茵18日指出，要先看加拿大市場的測試結果，需要考慮到顧客是一次性消費還是持續性習慣。

綜合媒體報導，麥當勞全球9月26日宣布將與人造肉第一股「Beyond Meat」合作，在加拿大部分的餐廳測試「人造肉」漢堡。其實，「Beyond Meat」已在8月宣布與肯德基合作，也在亞特蘭大一家肯德基測試人造肉炸雞；漢堡王也在美國全面推廣「Impossible Whopper」無肉漢堡。

▲麥當勞推出的人造肉漢堡。（圖／CFP）



至於中國是否也會引入人造肉漢堡，張家茵在18日上海舉辦的「麥麥全席」品牌活動上指出，「人造肉本身是個很酷的事情。我們會在加拿大先做這個測試，看消費者嘗試人造肉到底是嘗試一次而已，還是持續的習慣。得到測試的結果後再做決定。」

此外，張家茵還認為人造肉雖然在上游領域可以減少動物養殖，從而減少碳排放，但是為獲得足夠的植物蛋白，並不一定會達到最終環保的目的，此外相比植物蛋白，中國消費者還是比較看重肉類蛋白的選擇。

據悉，中國是麥當勞全球第二大市場，美國以外全球最大的特許經營市場，以及全球發展最快的市場。2017年7月，麥當勞與中信股份、中信資本、凱雷達成戰略合作，共同營運和管理麥當勞在中國大陸和香港的業務。

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