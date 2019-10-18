救關渡交通！柯文哲、陳建銘會勘闢新道　1年半立德路直通大業路

▲柯文哲下午會勘，裁示以都計方式將立德路打通到大業路，目標一年半完成。（圖／陳建銘議員辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市北投區的關渡一帶，連接北市與新北的淡水、八里、五股等地，當地僅靠以大度路為主的交通路線系統支撐，目前已瀕極限。經台北市議員陳建銘多次爭取後，未來立德路的無尾巷將以都市計劃專案變更的方式打通至大業路527巷，解決長久以來的交通瓶頸問題。

位於台北市最北端的關渡地區，是雙北連接的重要交通樞紐，淡水以及八里、五股等地的民眾要進入台北市區的話必經關渡。其中，關渡工業區一帶不只有慈濟園區、華碩、和碩、賓士、和信治癌醫院，更有「吸客」能力超強的大賣場Costco，當地以大度路為主的交通路線負荷程度已瀕極限。

陳建銘表示，擔任議員開始就很納悶，關渡立德路這麼大條的路怎麼會變無尾巷，過去找交通局檢討好幾次卻始終無解。「今天，終於有一條新的替代道路要產生了」，陳建銘說，下午與市長柯文哲、交通局長等官員實地徒步現地勘察，當場建議柯，立德路的無尾巷以都市計劃專案變更的方式打通至大業路527巷（捷運忠義站第二出口）。

陳建銘表示，未來將可由立德路直達大業路，給工業區上班的朋友方便也解決了長久以來的交通瓶頸問題，而柯文哲也指示副秘書長李得全全權負責，務必在1年半內完成通車。