仁寶電腦3天2夜單騎台東送愛　捐款助建癌症大樓助弱勢

▲仁寶電腦隊員們熱情地拿起籌建癌樓的各式標語合照，盼助這「最後一哩路」一臂之力。（圖／東基公益提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

仁寶電腦SDBG採購中心資深副總徐文達，每年都會帶領同仁騎單車到花東地區傳遞愛心。從2015年起協助東基公益「家立立基金會」，去年加碼捐助台東基督教醫院籌建中的癌症醫療大樓。今年繼續「騎心協力」的腳步，18日捐贈東基癌樓、家立立基金會各十萬元，為三天兩夜的「騎心協力花東行」畫下完美句點。

仁寶電腦三天兩夜花東公益之旅25人單車隊，18日下午騎抵此行最終站「家立立基金會」，徐文達副總代表將善款分別交給東基公益總執行長呂信雄及家立立基金會執行長吳方芳。一行人得知東基癌症醫療大樓就差「最後一哩路」後，單車隊員們熱情地拿起東基號召籌建癌樓的各式標語合照，盼助這「最後一哩路」一臂之力。

▲仁寶電腦徐文達副總（右二）代表將善款交給東基公益總執行長呂信雄（左二）及及家立立基金會執行長吳方芳（左一）。

花東公益之旅主辦人、仁寶電腦SDBG採購中心處長黃景文表示，徐文達副總樂善好施，十多年前已開始關心花東地區的需求，並號召同仁加入助人行列，「應該實地走訪，更能了解當地需求。」在徐文達副總充滿行動力的想法下，仁寶電腦採購中心同仁從2015年起辦理「騎心協力花東行」（僅2017年因故停辦一年），已兩度造訪長年在後山陪伴、協助民眾「建立」健康家庭，幫助受創個人、婚姻和家庭重新「站立」的家立立基金會。

仁寶電腦「騎心協力花東行」單車隊今年沒有例外地如期造訪家立立基金會，亦深知地處偏鄉的癌友治療之路艱難，分別捐贈十萬元予家立立、東基癌樓，同行的仁寶電腦SDBG採購中心採購經理尤文宏加碼捐贈兩萬元，「後山癌友需要幫忙，就盡一點心力吧！」尤文宏說。



家立立基金會執行長吳方芳表示，與徐文達副總已是多年好友，徐文達副總響應「以生命影響生命」的理念，帶領員工一起行善。每年以捐款方式，協助在台東從事婦幼家庭關懷事工的家立立基金會，迄今未曾中斷。

仁寶電腦三天兩夜花東公益之旅從十六日起，分別走訪花蓮家扶中心、花蓮縣黎明教養院、花蓮國風國中、台東家扶中心，以及家立立基金會。