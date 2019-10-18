離岸風場第三度流標　台電：檢討原因、目標10月底前上網公告

▲台電遴選離岸風場今（18）日再度流標，台電表示，內部正在檢討流標原因，希望能趕在十月底前重新公告。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

台電遴選離岸風場今（18）日再度流標，台電表示，內部正在檢討流標原因，希望能趕在十月底前重新公告；依據規定，台電須在十一月中旬前提出國產化產業關聯計畫，台電表示距離併網還有時間，對建置風場時程影響不大，也將盡力完成國產化責任。

台電離岸風場裝置容量達300ＭＷ，預計2024年併網，台電負有協助政府建立離岸風電產業鏈的政策任務，除了必須承攬二〇二一年、二〇二三年等本土化項目外，要額外再承諾發電機、葉片、機艙罩、機艙底座鑄件等項目，是國產化負擔最重的開發商。

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台電董事長楊偉甫日前指出，一期示範風場將在明年底試運發電，二期風場正在積極進行採購。根據政府政策，越晚併網的風場，必須承擔越多國產化項目，台電表示，將在期限內提交產業關聯執行方案計畫書。

台電二期離岸風場第三度流標，台電主管表示，內部正在檢討第三度流標的原因，後續將洽詢各家廠商未投標的原因，作為調整標案內容的考量，台電會努力促成標案，一旦完成招標，也會儘速補齊政府所要求的商業合約。

另外，台電二期離岸風場採取大統包模式，將風機、水下基礎、海上變電站、海事工程等委由單一廠商，未來在檢討標案內容時仍將延續此一模式。