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台大教授買大麻種子被逮　曾剃度出家辯「泡水飲用實踐佛法」

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▲台南市警局在仁德山區，破獲「大麻園」品工廠，起獲大麻株18株及大麻花、大麻葉、大麻種子、捲菸器、種植、收成、水耕、溫室、乾燥等製毒栽培設備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台大教授為實踐佛法購買大麻種子來台遭法辦。（示意圖為資料照／記者林悅翻攝）

記者劉昌松／台北報導

1名台大哲學系外籍教授Bryan，涉嫌從國外購買大麻種子，被海關和調查局循線找到，Bryan辯稱潛心學佛20年，從書經上看到可以把大麻種子浸泡後飲用，為了實踐佛否所以訂購，台北地檢署調查Bryan的確專研佛學多年，雖大麻種子不是大麻，但仍屬違禁品，18日依違反《懲治走私條例》等罪嫌，給予Bryan緩起訴處分1年，須繳3萬元給國庫。

據了解，Bryan擁有博士學位，在10多年前就曾來台教授哲學相關課程，因誠心學佛，一度到大陸剃度出家，近年才剛還俗，獲邀來台擔任教授，但仍持續鑽研翻譯成外文的佛書經典，他因為看到其中有一段書典記載，可將大麻種子浸泡後飲用，為了更接近、實踐佛法，決定買來試試看。

Bryan完全沒有躲避的意思，直接請國外賣主把包裹寄到他在台北的住處，並留下自己的聯絡電話，因此當包裹運抵台灣後，立刻被海關與調查局輕易找到，檢察官考量Bryan沒有前科，坦率承認購買大麻種子，因此告知他購買在台灣購買大麻種子的嚴重性後，給予緩起訴處分。

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