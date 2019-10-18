男子疑事業不順心萌短見　善警即時尋獲挽救一命

▲台南市善化警分局大內分駐所所長謝憶文、警員郭中基，積極搜尋在大內區石湖里新厝子農路尋獲洪男人車，及時勸阻挽救一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

50多歲洪姓男子，疑因事業不順導心萌短見，台南市善化警分局大內分駐所所長謝憶文、警員郭中基，10月17日晚上據報積極搜尋，於晚上7時50分在大內區石湖里新厝子農路尋獲洪男人車，發現洪男酒後獨自呆坐於駕駛座內，還有裝有已點燃跡象木炭的鐵盆，警方及時勸阻挽救一命。

警方指出，內分駐所所長謝憶文、警員郭中基巡邏時於晚上7時50分許，接獲台南市警一分局東門派出所通報，指稱民眾報案其50多歲洪姓男友，因事業不順導致心情不佳，駕駛自小客車外出後，以通訊軟體Line傳訊息表示要燒炭尋短，之後手機於下午5時30分關機即失去聯絡，報案人擔心恐有不測報請緊急協尋，經查洪男最後發話位置在台南大內區大內段。

所長謝憶文、警員郭中基立即以車辨系統查詢該車歷史紀錄並分析可能去向，發現該車於下午3時14分進入大內轄區後，沿南181線往北行駛經過大內營區，右轉進入石湖里新厝子聚落後即失去影像，同時又電話聯繫報案人施得知洪男老家位於新厝子，有可能返回老家，旋即趕往找尋未獲。

警方仍不放棄積極在附近偏僻農路找尋，於晚上7時50分在大內區石湖里新厝子農路尋獲洪男人車，員警上前查看發現洪男獨自坐於駕駛座內，渾身酒氣、意識清楚，詢問洪男身體健康狀況表示無礙，經檢視車內右前乘客座下有剩有半瓶高粱酒及1只鐵盆裝有木炭（已有點燃痕跡）。

洪男表示因事業不順心情不佳，喝了高粱酒後再點燃木炭欲自殺，恰巧當時剛好有農民駕車經過，怕農民發現車內有煙報警，趕緊以礦泉水澆熄後就呆坐於車內，直到被警方尋獲，警方極力勸阻，並通知報案人前來分駐所領回，報案人頻向警方道謝，感謝警力協助避免憾事發生。

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