清大陸籍交換生撕毀連儂牆　學生會堅提告！檢方申請簡易判決

▲清大陸籍交換生撕毀連儂牆，遭到新竹檢方依毀損罪嫌向新竹地院聲請簡易判決。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

清華大學校園內2座連儂牆9月30日遭到陸籍交換生撕毀，經清大學生會報警後，陸籍生移送法辦，由於清大學生會堅持提告，且雙方無法和解，因此新竹檢方依毀損罪嫌向新竹地院聲請簡易判決。





檢警調查，清大陸籍交換生劉女，9月30日中午在校園內，因不滿連儂牆上張貼諸多挺港標語，「香港加油」、「香港擋住」 及「中國共產黨亡進入倒計時」竟撕毀牆上海報，毀損連儂牆，引起清大學生會反彈報警。



警方獲報後，依監視器畫面確認劉女身分，將她移送法辦。由於清大學生會堅持提告，且雙方無法和解，因此新竹檢方依毀損罪嫌向新竹地院聲請簡易判決。



日前才有1對來台灣旅遊的陸籍夫婦，因撕毀連儂牆遭到驅逐出境，而劉女則是第一位撕毀連儂牆的交換生，因與觀光來台身分有所區別，再加上又是清大校內生，對校方來說，手心手背都是肉，的確很頭痛，17日結果出爐後，清大也表示，一切尊重司法調查。





移民署表示，中國社會人士在台犯罪是與其他外國人一樣待遇，都會驅逐出境，但由於交換生是學生身份，處置與社會人士不同，未來若判決確定，將由陸委會、移民署及教育部等單位進行聯審後，才能做出決議。

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