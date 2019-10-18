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溫泉花車+盛岡山車大遊行！日率團議細節　踩街盛況精彩可期

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▲▼日方代表為求慎重，率團前來花蓮討論盛岡山車、三颯舞、澤目獅子舞及盛岡一口麵等踩街活動內容。（圖／花蓮縣政府提出，下同）

▲▼日方代表為求慎重，率團前來花蓮討論盛岡山車、三颯舞、澤目獅子舞及盛岡一口麵等踩街活動內容。（圖／花蓮縣政府提出，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2019太平洋溫泉花車嘉年華」活動及日本岩手縣盛岡山車慶典將於花蓮重現，花蓮縣政府積極籌備踩街事宜，近日緊鑼密鼓邀集參賽隊伍及交通單位召開多場籌備會議，日方代表為籌劃當天盛岡山車踩街事宜，18日慎重率團前來花蓮討論盛岡山車、三颯舞、澤目獅子舞及盛岡一口麵等踩街活動內容，並就兩地民間外交事項進行溝通。

▲▼日方代表為求慎重，率團前來花蓮討論盛岡山車、三颯舞、澤目獅子舞及盛岡一口麵等踩街活動內容。（圖／花蓮縣政府提出，下同）

此次配合日本盛岡山車到來，花蓮縣政府全體總動員，除了希望增加國際曝光度外，也冀盼能將「太平洋溫泉花車嘉年華活動」列入台灣觀光年曆活動，讓全世界知道花蓮的溫泉以及踩街活動。活動當天將由民視電視台進行轉播，花蓮縣府希望鄉親一起以辦喜事的心情，迎接花蓮文化觀光的地方大事。

觀光處處長唐玉書指出，日本盛岡山車花蓮踩街遊行活動，日方相當重視，特別指派盛岡山車推進會前來花蓮，討論踩街活動細節，瞭解整體籌辦進度；另為安排11月24日至25日盛岡市長及團員到花蓮中南區觀摩當地的觀光與溫泉事業現況，深化花蓮與日本盛岡兩地的觀光產業相互交流，同時也邀請日方先行至花蓮南區踩線進行場勘。

▲▼日方代表為求慎重，率團前來花蓮討論盛岡山車、三颯舞、澤目獅子舞及盛岡一口麵等踩街活動內容。（圖／花蓮縣政府提出，下同）

縣府為讓踩街活動順利舉行，邀集參與活動的46組花車、遊行隊伍會議，掌握整備進度。

縣府為讓踩街活動順利舉行，已於10月16日邀集活動46組花車、遊行隊伍參與行前會議，會議中各組隊伍除介紹目前籌備進度，包括春天溫泉、美崙飯店、理想大地等星級飯店業者，對於表演及花車都有別出心裁的設計，各參賽隊伍無不使出渾身解數，在服裝、道具、舞蹈表演等以各企業主題，進行創意發想，讓企業品牌形象在花蓮這個重要活動能深植人心，各隊都表示志在參與花蓮縣政府這場屬於11月最精彩熱鬧的活動，並爭取總獎金200萬的獎項。

由於踩街遊行人、車眾多，為了當天活動秩序與安全，日前也召開交通維安會議討論交通管制措施，會議中初步決定將在活動地點東大門廣場、金三角商圈周邊進行時段分區交通管制，詳細管制範圍及時間，預計於花蓮縣道安會報決議後公佈實施，呼籲民眾注意管制時間共同配合。

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