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交警遭噴水火大嗆婦「要賠」　違規駕駛背後全都錄成鐵證

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記者李忠憲／台中報導

謝姓婦人18日在大樓騎樓清洗地板時，灑水時不慎噴濕一旁值勤中的交通大隊辛姓小隊長衣服，辛男卻疑似先前取締違規時與違規者不愉快遷怒於婦人，嗆說「要賠」要求她賠300元清洗費並留下個資，讓婦人十分害怕，結果過程遭違規駕駛全錄下。警方表示，辛員態度不佳，將依規定懲處，並將登門歸還費用，並向謝小姐及社會致歉。

▲▼交警遭婦人噴到水，竟火大嗆對方要國賠。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲交警遭婦人噴到水，竟火大嗆對方要賠。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市警局交通大隊辛姓小隊長18日上午9點執行拖吊車輛勤務，在五權七街拖吊一輛汽車時，與違規駕駛發生口角後，站在騎樓的他突遭負責大樓騎樓清潔的謝姓婦人噴水噴到胸前，辛男一氣之下，質問對方「你故意沖水喔，我被你沖到了」、「要賠喔」、「你老闆呢​？叫你老闆來。」

▲▼交警遭婦人噴到水，竟火大嗆對方要國賠。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲婦人賠錢還留個資給警察，擔心被亂用外流。（圖／記者李忠憲翻攝）

謝姓婦人雖頻道歉說「我不是故意的！」，但辛員仍十分生氣，最後謝婦賠他300元清洗費，還被要求提供個人資料。辛員萬萬沒想到，整個過程都被他剛剛開單的違規駕駛全部用手機錄下，並交給謝婦。

謝婦將影片放上臉書，並說「洗騎樓不小心噴到警察，要我賠你300元清洗費還不給收據，幹嘛還要拿我身分證登記！我不曉得這樣是否犯法，只是傻眼人民保母竟然這般對待。」她對於弄髒警察制服感到抱歉，且也樂意賠償，但擔心個資是否會被警察拿去亂用流出。

▲▼台中市交通警察大隊副大隊長林鉦哲。（圖／記者李忠憲攝）

▲副大隊長林鉦哲出面說明，將依法懲處該名同仁。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市交通大隊副大隊長林鉦哲表示，經內部調查初步認定辛員執法過程中情緒失控，態度不佳，對社會及謝小姐表示歉意。將嚴正調查，若屬實就依法懲處。另向婦人索取現金不妥當，將登門歸還致意，也會加強員警教育訓練。警方在處理事件依規定都會留下個資，關於婦人個資，絕對會保密不會流出，請謝小姐放心。

腦公！你不可以賴帳喔

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