普悠瑪18死已賠1.7億元！　台鐵曝「2家屬已領賠償金」

▲普悠瑪死傷慰問金出爐。（圖／記者游芳男翻攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪事故造成18人死亡、288人受傷，罹難者賠償金已提高至1570萬元，但事發至今一年仍談不攏。台鐵局透露，截至今日為止，已有2位家屬領取1570萬元賠償金，13位家屬領530萬補償金，18位家屬領10萬慰問金，共支付8110萬元，再加上受傷者慰問金，共支付1億7056萬7193元。

截至10月份最新賠償金與和解進度，台鐵表示，18位罹難者賠償分三部分，包含每人10萬元「慰問金」，目前18位均已領取，共計180萬元；每人530萬元「補償金」，已有13位家屬領取，共計6890萬元；每人1570萬元「賠償金」（包含補償金530萬元），已有2位家屬領取，共計3140萬元，上述三項總計支付1億210萬元。

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另外，台鐵也賠償288名傷者，每人5000元慰問金，計144萬元，其中重傷者16位，已切結9人，賠償金計3159萬3557元；非重傷者272人，已切結168人，賠償金計3528萬8636元。未受傷者29人每人慰問金5000元，計14萬5000元。台鐵統計，截至108年10月18日止，台鐵局已支付1億7056萬7193元。

對於罹難者理賠金額，台鐵一開始提出金額為1075萬元，但家屬並未接受，林佳龍在1月24日在與家屬的懇談會中，提高到1320萬元作為家屬賠償討論基準，但協調後仍無共識，最新賠償金定案為1570萬元，超越復興航空空難的1490萬元，創下交通運輸史上理賠最高金額。

台鐵表示，為了避免發生傷亡意外後，支付賠償金造成營運困難，公司平常都有投保相關的責任險，普悠瑪翻覆案發生後，他們考量事故是自身錯誤造成，因此決定將保險賠償給台鐵局的，每位罹難者的250萬元全數賠給罹難者家屬，交通部目前也已經批准此提案。