「出來騙總是要還！」　台南綠營：反詐騙拒絕韓國瑜

▲針對韓國瑜19日來台南造勢，台南市議會民進黨團，召開「台南反詐騙 拒絕韓國瑜」記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

韓國瑜10月19日將在台南造勢，18日台南市議會民進黨團，召開「台南反詐騙 拒絕韓國瑜」記者會，黨團總召林宜瑾表示，韓國瑜選前政見天花亂墜，選後失憶翻臉不認，包含太平島石油、迪士尼等政見跳票外，面對攸關所有政見兌現的明年總預算，韓國瑜直接請假3個月逃避市政、逃離議會，擺爛態度令人痛心。

林宜瑾強調，敢慣性欺騙選民，就要有勇氣面對質疑，善良的台南人都知道「出來騙總是要還」，相信19日台南人會烽火遍地，用行動來唾棄韓國瑜。



林宜瑾表示，即便韓國瑜講過的話都有影音備份，但韓仍睜眼說瞎話、扭曲事實，「一皮天下無難事」的態度，國人看在眼裡已不是憤怒、而是覺得悲哀，更替高雄感到委屈、感到難過不捨。





林宜瑾表示，韓國瑜說要在太平島開採石油、要蓋迪士尼、要蓋賽馬場、要辦寶可夢，當選後也說堅持不考慮2020總統大選，結果這一切全部跳票。她說，高雄的慘痛經驗，絕對不能在台南重演，面對韓式謊言，所有公眾人物都有責任提醒國人不要受騙。



林宜瑾要求韓國瑜，說清楚對中國的態度，如何看待中共統戰？是否瞭解習近平的九二共識？是否支持一國兩制？林宜瑾強調，如果韓國瑜連最基本的主權問題都無法回答，面對這種候選人到訪，台南人會烽火遍地，用各種方法讓韓國瑜看見自由人、民主人和台南人的心聲。