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一場大火燒傷花蓮門面！東大門夜市加強消防設施及自組巡守隊

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▲花蓮東大門夜市於雙十連假吸引全國人潮觀光消費，但鑑於之前的一場大火燒毀了幾乎整個原住民一條街，縣府全面檢討要讓遊客有安全的消費環境。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮東大門夜市於雙十連假吸引全國人潮觀光消費，但鑑於之前的一場大火燒毀了幾乎整個原住民一條街，縣府全面檢討要讓遊客有安全的消費環境。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府日前召開東大門防火宣導會議，會議邀請東大門夜市各區管理委員會主任委員、花蓮縣消防局、環境保護局、縣府觀光處及原住民行政處等單位共同討論。縣府秘書長顏新章表示，東大門夜市為本縣重要觀光場域，鑑於近期發生夜市火警事件，應檢討園區內防災設備安全管理及強化攤商危機管理防災觀念，讓遊客有安全的消費環境。

消防局局長林文瑞指出，東大門夜市屬開放性場域非屬消防列管場所，建議除原有園區200多支滅火器外，可再增加數量，及加裝自動火災警報系統連結消防局、輔以防火建材區隔、攤商做好用火用電自主管理，將可提高防災門檻，有效降低災害損失。

縣府觀光處表示，針對東大門夜市防災整備除將增加園區滅火器設備數量，也將於契約換約時要求攤商投保火災產險，對於使用明火攤商將要求定期清潔排油煙管及攤位設置防火建材區隔，為督促攤商遵守防火措施。

當日會議東大門夜市各區管委會共同建議，未來夜市園區內應規劃自組消防巡守隊，以防範火災事故發生，對於攤商防災教育請消防局規劃進行防火演練及加強宣導防火常識。

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