國民黨楊瓊瓔遲不宣布參選　未來事件交易所：洪慈庸以＄52.44逆轉勝

▲洪慈庸以$52.44反超楊瓊瓔。（圖／未來事件交易所提供）

記者張乃文／綜合報導

2020大選除了藍綠雙方總統候選人激戰，在立委選舉方面，各政黨在區域立委戰況也相當激烈。台中市第三選區民進黨支持由無黨籍現任立委洪慈庸續戰，不過國民黨的部分台中市副市長楊瓊瓔還未宣布是否參選，民眾黨則是由大雅區里長張睿倉參戰。未來事件交易所公布最新市場價格，截至10月18日，洪慈庸以$52.44反超楊瓊瓔的$48.5，選情逆轉勝。

未來事件交易所18日發出新聞稿指出，台中市第三選區從過去選舉結果來看，國民黨支持度大都落在5成5以上，整體來看選民結構為藍大於綠。未來事件交易所提到，2020大選，外界推測國民黨將由上屆意外落馬的楊瓊瓔出馬再戰洪慈庸，但楊瓊瓔遲未鬆口宣布是否參選，令支持者無所適從，連帶影響選情數字，而截至10月18日的預測市場價格，以$48.5遭洪慈庸反超。

未來事件交易所認為，洪慈庸於今年8月宣布退出時代力量，以無黨籍身份競選立委連任，近來廣宣政績，包含后里醫院的新建、台中機場的提升改建等，更連同台灣基進陳柏惟、無黨籍立委林昶佐以及民進黨吳怡農組成跨黨派「前線」，結合新生代抗中保台力量。洪慈庸的努力收到成效。

另外，未來事件交易所解釋，民眾黨部分，在上個月推出第一波區域候選人名單，其中台中三選區提名曾任市議員吳顯森秘書的張睿倉，31歲以素人之姿橫掃過半選票，成為大雅區最年輕的「少年里長」，由於張睿倉形象清新、外型高瘦斯文，此次參選，被外界解讀是針對洪慈庸的年輕選票，不過張睿倉以$9居末。

未來事件交易所「第十屆立委選舉 台中市第三選舉區」，設立楊瓊瓔、洪慈庸、張睿倉等數位立委參選人的預測市場期貨。清算依據為該預測對象是否會當選2020該區立委。若事件價格越接近$100，表示市場預期該預測對象越可能當選；若事件價格越接近$0則相反。預測進行時間至2020年01月01日。

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