IMF下修台灣經濟成長率至2%　沈榮津不認：預估較粗略

▲蘇貞昌、沈榮津備詢。（圖／記者邱顯燁攝）



記者林銘翰／台北報導

國際貨幣基金（IMF）15日公布2019年世界經濟展望秋季報告，報告中下修今年全球經濟成長率預估至3％，也將台灣今年經濟成長率下調至2.0%，但主計長朱澤民16日表示今年仍可達2.46%。經濟部長沈榮津18日於立法院備詢時表示，IMF的預估比較粗粗略，並透露今年底將有大約2千億元投資落袋。

IMF公布15日2019年世界經濟展望秋季報告，由於全球經濟持續放緩，製造業動力減弱，預估2019年全球經濟成長率為3.0%，下修0.3個百分點；同時下修台灣今、明兩年經濟成長率至2.0%與1.9%。不過朱澤民16日於立法院財政委員會備詢時說明，主計總處的數據較完整，經濟成長率估計可達2.46%。

沈榮津18日於立法院備詢時指出，根據中華經濟研究院今天發表的最新經濟預估，台灣今年與明年的經濟成長率分別為2.33%及2.34%，主要受惠於轉單效應、台商回台、外商投資及公共建設等因素。

時代力量立委徐永明質疑，IMF預估台灣明年的經濟成長率為1.9%，與今年相比呈下滑趨勢，主計總處卻預估2.58%，還比今年更好，其中的差別為何。

對此沈榮津說明，主計總處的數據由第1、2季的實際數字得來，IMF是比較粗略的預估，綜合轉單效應、台商回台、外商投資及公共建設等因素，「看起來就是我們有所本」，預估會比較精確。

此外沈榮津也透露，今年投資回台金額上看8千億元，年底就會有2千億的投資落袋。

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