　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

IMF下修台灣經濟成長率至2%　沈榮津不認：預估較粗略

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立院總質詢，蘇貞昌、沈榮津備詢。（圖／記者邱顯燁攝）

▲蘇貞昌、沈榮津備詢。（圖／記者邱顯燁攝）

記者林銘翰／台北報導

國際貨幣基金（IMF）15日公布2019年世界經濟展望秋季報告，報告中下修今年全球經濟成長率預估至3％，也將台灣今年經濟成長率下調至2.0%，但主計長朱澤民16日表示今年仍可達2.46%。經濟部長沈榮津18日於立法院備詢時表示，IMF的預估比較粗粗略，並透露今年底將有大約2千億元投資落袋。

IMF公布15日2019年世界經濟展望秋季報告，由於全球經濟持續放緩，製造業動力減弱，預估2019年全球經濟成長率為3.0%，下修0.3個百分點；同時下修台灣今、明兩年經濟成長率至2.0%與1.9%。不過朱澤民16日於立法院財政委員會備詢時說明，主計總處的數據較完整，經濟成長率估計可達2.46%。

沈榮津18日於立法院備詢時指出，根據中華經濟研究院今天發表的最新經濟預估，台灣今年與明年的經濟成長率分別為2.33%及2.34%，主要受惠於轉單效應、台商回台、外商投資及公共建設等因素。

時代力量立委徐永明質疑，IMF預估台灣明年的經濟成長率為1.9%，與今年相比呈下滑趨勢，主計總處卻預估2.58%，還比今年更好，其中的差別為何。

對此沈榮津說明，主計總處的數據由第1、2季的實際數字得來，IMF是比較粗略的預估，綜合轉單效應、台商回台、外商投資及公共建設等因素，「看起來就是我們有所本」，預估會比較精確。

此外沈榮津也透露，今年投資回台金額上看8千億元，年底就會有2千億的投資落袋。

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
即／辣模子涵曬「警察鐵證」回應了！忍4天酸民攻擊：給我喘息空
南山1381位保戶「被死亡」慘遭通報身故！保險局說話了
北市勞動局開罰Uber Eats 30萬：外送員身亡未即時通
高雄一心路到十全路是誰命名？在地人也不知..她揭幕後真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨楊瓊瓔遲不宣布參選　未來事件交易所：洪慈庸以＄52.44逆轉勝

IMF下修台灣經濟成長率至2%　沈榮津不認：預估較粗略

桃園藍營議員服務處接連遭槍擊　國民黨團：再發生警局長下台！

快訊／北市勞動局開罰Uber Eats 30萬：外送員身亡未即時通報　

蘇起反對韓國瑜訪美　林俊憲：知徒莫若師！怕韓去美國丟臉

李佳芬違規農舍確定違建　內政部駁回訴願

蘇貞昌諷賴士葆：降格到替韓國瑜辯護很可惜

蘇嘉全妻洪恒珠發出邀請帖　27日立委競總成立…民進黨陷內戰

遞補台北雙子星　藍天宏匯：立刻捲起袖子開始工作

怕沒人標！北市雙子星案　柯文哲拍板藍天集團遞補

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

小嫻.張勛傑拖曳傘上接吻　10年好友「他也很大方啊！」

貨車門忘鎖豆腐「側漏」掉滿地 熱心民眾暖幫撿60秒恢復暢通

國民黨楊瓊瓔遲不宣布參選　未來事件交易所：洪慈庸以＄52.44逆轉勝

IMF下修台灣經濟成長率至2%　沈榮津不認：預估較粗略

桃園藍營議員服務處接連遭槍擊　國民黨團：再發生警局長下台！

快訊／北市勞動局開罰Uber Eats 30萬：外送員身亡未即時通報　

蘇起反對韓國瑜訪美　林俊憲：知徒莫若師！怕韓去美國丟臉

李佳芬違規農舍確定違建　內政部駁回訴願

蘇貞昌諷賴士葆：降格到替韓國瑜辯護很可惜

蘇嘉全妻洪恒珠發出邀請帖　27日立委競總成立…民進黨陷內戰

遞補台北雙子星　藍天宏匯：立刻捲起袖子開始工作

怕沒人標！北市雙子星案　柯文哲拍板藍天集團遞補

交警遭噴水火大嗆婦「要國賠」　違規駕駛背後全都錄成鐵證

西班牙金髮公主靦腆淺笑超甜美　頭仰45度、輕揮小手一展親和力

快訊／手刀來搶票！　五月天演唱會宣布加場了　

情慾女作家控遭強吻…出庭再爆「還有很多女性受害」　男星怒求償300萬

清大陸籍交換生撕毀連儂牆　學生會堅提告！檢方申請簡易判決

明明點微糖卻覺得爆甜？10個影響甜味感受的因素

美組織抽檢168種市售嬰兒食品　95%含重金屬

謝和弦解約5年華納　曾說「想回陶山」傳當高爾宣師弟

普悠瑪18死已賠1.7億元！　台鐵曝「2家屬已領賠償金」

少於3千就分手！軟飯男友嗆找別人　癡情少女默默貼訊息「缺錢，想約」

BMW鬧區車震！男女「上下交疊」嗨搖　車窗大開路人狂拍…女主靚照洩出

政治熱門新聞

熊海靈喊韓國瑜凍蒜　高市府開罰

韓國瑜選情低迷　陳學聖跑基層找到真相

韓國瑜寫下2創舉　地方人士：很對漁民味

拜廟被提太平島挖石油…韓國瑜一聽尷尬

黃暐瀚揭露「你不知道的韓國瑜」

韓國瑜回來了　銷假半天「為了見他」

快訊／韓國瑜訪美取消　力拚下鄉之旅

韓國瑜轟蔡英文「該一頭撞死」 蘇貞昌：這種程度怪不得有人要退黨

韓國瑜廢高鐵南延　學者點破關鍵

一心路到十全路誰命名

開鍘了！國民黨考紀會開除鄭佩芬、李正皓

遭開除黨籍　 李正皓反擊：找律師告國民黨

親曝180cm帥男抱著李佳芬哭　韓國瑜嘆氣

媒體問「高鐵南延」　韓國瑜直接略過

更多熱門

相關新聞

ECFA若終止，誰將付出代價？

ECFA若終止，誰將付出代價？

近來傳言在兩岸對立升高之下，對岸有可能取消兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。經濟部長沈榮津赴立院參加總質詢前受訪時說，目前沒有接到陸方要終止ECFA。

5G執照值多少？　立委賴士葆：400億元低估...跟主計長朱澤民打賭　

5G執照值多少？　立委賴士葆：400億元低估...跟主計長朱澤民打賭　

內閣財經總軍師預言：台灣全年經濟成長率將是亞洲四小龍之首

內閣財經總軍師預言：台灣全年經濟成長率將是亞洲四小龍之首

IMF下修台灣經濟成長率　蔡英文：仍穩定成長

IMF下修台灣經濟成長率　蔡英文：仍穩定成長

徐永明籲　公務員酒駕考績不能甲等

徐永明籲　公務員酒駕考績不能甲等

關鍵字：

IMF國際貨幣基金沈榮津朱澤民徐永明經濟成長率

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

她懷「無腦寶寶」堅持不墮胎！撐200天心跳停了

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

不滿好球帶　萬名象迷崩潰嗆主審

更多

最夯影音

更多
新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～
台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面