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有助拓展海內外市場　元晶太陽能模組產品獲金能獎

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▲元晶太陽能董事長廖國榮（右）。（圖／記者姚惠茹攝）

▲元晶太陽能董事長廖國榮（右）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

元晶（6443）太陽能今（18）日宣布，日前能源局優質太陽光電產品金能獎揭曉今年得獎名單，元晶太陽能在電池類成為唯一獲獎企業，並在台灣廠商轉型重點的模組項目，也僅有元晶在60片與72片裝的模組兩項均有獲獎，總結本屆金能獎名單，元晶得獎最多共計三項，再度蟬聯最大贏家。

經濟部能源局自2013年起舉辦「優質太陽光電產品金能獎」，並委託工研院進行評選，範圍涵蓋太陽能電池與模組，各廠商送測產品必須通過國際電工委員會（IEC）標準測試項目，配合國內產業發展與市場需求，每年還會更新導入最新的標準與加嚴測試條件，是國內太陽光電業界的奧斯卡獎。

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▲國際台灣智慧能源展,CIP,沃旭能源,聯合再生能源,元晶,茂迪,開暘集團。（圖／記者姚惠茹攝）

▲元晶太陽能參展國際台灣智慧能源展。（圖／記者姚惠茹攝）

元晶太陽能發言人江郅豪表示，連續六屆獲獎，得獎項次涵蓋電池與模組共計多達18項，是國內同業得獎的第一名，意味著元晶在技術與品質的努力從未間斷，才能獲得政府專業評選第一的肯定，協助台灣綠電推動與能源轉型。

元晶持續針對台灣高溫、高濕、高鹽害且常有風災的環境，推出最適合台灣模組的產品，安裝容量達70MW嘉義義竹太陽能場模組即是採用元晶抗鹽害、高濕及高溫太陽能模組，也因為獲獎檢驗門檻經過七屆的持續提升與加嚴，今年電池類僅有元晶一家獲獎，並有助廠商拓展海內外市場。

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