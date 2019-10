Google Pixel 4快速開箱：人臉辨識迅速、手勢控制超便利

▲Google Pixel 4快速開箱。(圖/記者邱倢芯攝)

記者邱倢芯/台北報導

Google Pixel 4與Pixel 4 XL在本週二(10/15)亮相,全球預計在10/24出貨,不過台灣率先在10/22上市;而《ETtoday新聞雲》記者這次也先取得了最新的Google Pixel 4 64GB「就是白」色款進行開箱。Pixel 4的螢幕尺寸為5.7吋,螢幕則是採用了FHD+彈性OLED;至於另一款Pixel 4 XL螢幕尺寸則為6.3吋,採用的是QHD+彈性OLED。

▲Google Pixel 4盒裝內容物包含了手機、說明書、USB-C to USB-C傳輸線、18W快充充電頭,以及一顆USB-A to USB-C轉接頭,不過並沒有附上耳機。(圖/記者邱倢芯攝)

在盒裝內容物的部分,除了Pixel 4手機外,還包含了說明書、USB-C to USB-C傳輸線、18W快充充電頭,以及一顆USB-A to USB-C轉接頭;比較可惜的是,這次Pixel 4盒裝內容物中沒有隨附耳機,且手機本身並沒有3.5mm耳機孔,因此使用者如果沒3.5mm to Type-C轉接線的話,那麼就不能繼續使用既有的有線耳機,而是得先購買一副藍牙耳機。

Google沒有放過外盒底部的空間,在盒底印上了「#teampixel」、「Google」的字樣,並印上了手機顏色對應的圖樣。

▼Google Pixel 4外盒底部印上了「#teampixel」、「Google」的字樣,並印上了手機顏色對應的圖樣。(圖/記者邱倢芯攝)

Pixel系列手機最可愛的地方,莫過於電源鍵的撞色設計,「就是白」的電源鍵為橘色配色,「純粹黑」電源鍵為白色,而限量色「如此橘」的電源鍵則為粉橘色。

▼Google Pixel 4電源鍵採用撞色設計。(圖/記者邱倢芯攝)

Pixel 4與Pixel 4 XL皆採用了高通S855處理器;在電池續航力上Pixel 4為2,800mAh,而Pixel 4 XL則為3,700mAh,兩款皆搭載了Qi無線充電功能。兩款手機皆有64GB、128GB兩種容量選擇,消費者可依照自己的容量需求進行選購。有商務需求的用戶也不用擔心,兩款手機皆支援雙卡雙待(實體SIM卡搭配上eSIM),如果有兩組電話號碼,一樣可在同一隻手機當中使用。

Pixel 4這次的鏡頭攝採用雙鏡頭的設計,分別是1,600萬畫素f/2.4望遠與1,220萬畫素f/1.7標準鏡頭,這個部分讓部份對於超廣角鏡頭有期待的消費者,可能會有一點點地失望。至於在拍照功能方面,記者將會在之後的文章進行報導。

▼GooglePixel 4這次的鏡頭攝採用雙鏡頭的設計。(圖/記者邱倢芯攝)



而在功能上,記者個人認為,有兩大優點,分別是人臉辨識速度迅速,以及雷達感測的手勢控制功能超方便。

在人臉辨識方面,Pixel 4手機本身會先行預測使用者「可能即將使用手機」,因此幾乎在手機拿起來的那一瞬間,裝置就立刻解鎖並進入到桌面,使用者完全不需要再臉部解鎖後,必須再將螢幕往上滑才能完全解鎖,這一點相當便利。

而在手勢控制方面,也是Pixel 4的一大優勢;舉凡是討厭的人來電、音樂換下一首、鬧鐘延後十分鐘響鈴等,只要你在手機上空揮一下即可。以來電靜音為例,在有電話來時,如果你不想要直接掛對方電話,且又懶得將手機拿起關靜音,那麼只要手揮一下即可讓裝置靜音。

最棒的是,這項控制功能並沒有限制使用者並需比出任何特定的手勢才能進行,你可以在最自然的情況下讓手機進入靜音。

▼使用者可透個Google Pixel 4的Motion Sense感測(螢幕上方藍色亮光處)來進行手勢控制。(圖/記者邱倢芯攝)

依照記者目前測試的這兩項功能來說,其實相當實用且好用,對於高便利性有需求的使用者,不妨可以將這支手機納入選購清單當中。