屏東市復興圖書兒童繪本成特色　學童戶外教學挖寶藏　

▲屏東市鶴聲國小一年級百餘位學童，18日到往屏東市立復興圖書館進行戶外教學活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市鶴聲國小一年級學童，18日到往屏東市立復興圖書館進行戶外教學活動，市長林恊松專程前往迎接，並致贈每位參訪學童圖書館借書證，希望大家善用圖書館資源，更歡迎學童們一起來尋寶，挖掘其中寶藏。

▲▼鶴聲國小學童和市長大合照、林恊松致詞歡迎。

鶴聲國小一年級學童共4班百餘人，上午由校長賴玉雪、老師帶領下戴著黃色的帽子頂著秋天的陽光，步行到復興圖書館。市長林恊松看到他們，立即迎接，並告訴小朋友，他就讀小學生時，也戴過同樣的小黃帽，看著一片小黃帽過馬路，就像一群可愛的黃小鴨在移動般急需要人呵護，很親切，很可愛。

林恊松說，市立復興圖書館今年7月才整增建完成，館內空間大，其中兒童繪本是公所極力增加充實的圖書，也希望成為復興圖書館的特色，目前雖然圖書不多或許也太舊了，但明年度起每年都會編列40萬元的購置圖書費用，添購新書。目前先發動捐新書～築一座希望城活動，已募得400多本新書。

市長隨後將每位小朋友委由學校代辦妥的圖書館借書證，交由校長賴玉雪手中，校方也回贈感謝狀。賴校長表示，由於地緣關係，希望學校能就近利用圖書館資源，所以特別辦理這項戶外圖書館教學活動，讓小朋友親自體驗如何利用借書證在圖書館借書，希望小朋友從小養成閱讀習慣，充實知識。