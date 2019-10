解放軍09IV核潛艦南海上浮　「1.1萬噸巨獸」同框越南漁船

▲解放軍1.1萬噸的09IV晉級核潛艦上浮,同框越南漁船。(圖/翻攝自Duan Dang twitter)



記者林彥臣/綜合報導

如果漁民出海捕魚,一艘1.1萬噸的龐然大物在旁邊突然上浮,心裡的陰影的面積會有多大呢?最近在越南社群上就瘋傳一組照片,一艘解放軍09IV「晉級」核潛艦在南海上浮,同框在一旁越南漁船,在船上作業的漁民都大吃一驚。

根據《富比士》雜誌報導,相關照片10月中旬在越南網路社群上曝光,但事件則是發生於9月,地點是在西沙群島海域,是南海相當具有戰略位置的地點,台灣、中國、越南都對這個海域的擁有部分控制權。

報導指出,核動力飛彈潛艦一次可以下沉數個月,整個巡航的過程都可以隱藏在海面下,在其他國家的船隻旁邊浮出水面是非常不尋常的狀況,這很可能表明一個問題,當下的情況嚴重到必須犧牲潛艦的重要資產,也就是隱身的能力。

報導還指出,潛艦應盡可能避免漁船經常作業的海域,否則容易遇到很糟糕的情況,例如1984年一艘蘇聯潛艦就被一艘挪威的拖網漁船的漁網纏住,該潛艦不得不上浮,只能眼睜睜看著當時執行的任務在北約面前曝光。1990年英國一艘潛艦在蘇格蘭附近被一艘小漁船的漁網纏住,結果整艘漁船被拖下海面,造成4名船員死亡。

09IV「晉級」核潛艦是解放軍新型潛艦之一,母港為在西沙群島西北方190英里(約305公里)的海南島三亞,已經建造6艘是中國海上核威攝力量的重要支柱。

More images emerge of the encounter between a Chinese Type 094 (Jin-class) nuclear-powered ballistic missile submarine and Vietnamese fishing vessels in the South China Sea. Credit: Vietnamese fishermen.https://t.co/IIBfDGuCBN pic.twitter.com/NDqlryHzmY