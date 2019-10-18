快訊／北市勞動局開罰Uber Eats 30萬：外送員身亡未即時通報　

▲士林Uber Eats送餐員遭撞無生命跡象 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳家祥／台北報導

近來餐飲外送業興起，不少民眾爭相投入，但卻衍生不少車禍事件。日前在國慶連假期間發生多起外送員車禍，針對13日晚間Uber Eats黃姓外送員車禍死亡，台北市政府勞動局18日做成裁罰，認定業者未依職業安全衛生法第37條第2項第1款規定於8小時內向勞動檢查機構通報，勞動局檢視檢查記錄及相關資料後，裁處罰鍰30萬元。

勞動局表示，經勞檢後發現，Uber Eats在台灣有稅籍登記（係境外電商登記），但無公司登記，透過委任或服務合作備忘錄方式，分別與香港商比錫茲有限公司、易得汽車貨運股份有限公司簽訂合作契約，易得公司再與外送員以電腦平台方式簽訂合約，而合約內容卻由Uber Eats提供，且外送員之工資亦由Uber Eats直接支付，故勞動局認定Uber Eats為外送員之實質雇主。

勞動局職安科康水順科長表示職安衛部份已完成檢查，經訪談筆錄及取得的文件認定該名罹災勞工與Uber Eats具有僱傭關係，故依職業安全衛生法第37條第2項第1款，雇主應於8小時內通報，但至今無收到任何通報記錄。

另外，該案外送員於發生職災死亡後，外送食物因無法於特定時間內送達訂餐消費者，網路平台客服系統應有所回應及處理，但於事件發生後Uber Eats於當天23時01分對外送員車禍一事，透過媒體對外說明，顯見Uber Eats知悉事故的發生卻未通報，屬故意違反法定義務。

勞動局指出，勞檢處已於8月30日、9月9日邀請Uber Eats等多家平台業者開會時明確告適用、並應遵守職業安全衛生法規定，Uber Eats明知法令卻仍違法。

北市勞動局長賴香伶表示，由於平台業者標榜食物外送之快捷性，卻罔顧外送員之行車安全，更以送達時間計算外送員之工作獎金，致外送員為達平台業者規定，執行外送業務時於道路上高速行駛及穿梭於車陣，徒增行車事故風險。本局已事先向業者宣導法令，考量Uber Eats違法行為嚴重影響公共秩序，受責難程度高，依行政罰法、職業安全衛生法裁處罰鍰30萬元。

北市政府今日下午召開第一次「外送人員保障專案會議」，由蔡炳坤副市長主持，勞動局報告本案調查進度及研擬自治條例的 初步草案等，邀集衛生局、交通局、警察局、交通警察大隊、停管處、 法務局、商業處等單位共同研商，期待能儘速制定保障外送人員的相關法規。

