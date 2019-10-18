11局下1出局2、3壘有人的戰術是...　球評遭球迷罵「爛人」提告

▲統一獅隊林安可在8月22日季賽這支延長賽再見安打，引發Lamigo球迷與球評論戰官司。（圖為資料照／統一球團提供）

記者劉昌松／台北報導

職棒Lamigo桃猿隊17日剛拿下易主前最後1個中職總冠軍，球迷還在情緒沸揚，不過季賽時，Lamigo在1場延長賽中，遭對手以再見安打擊敗，球迷熱議應採保送戰術，塞成滿壘，再製造雙殺化解危機，1名論壇主提出數據反駁，遭球迷抨擊「大錯特錯」、「爛文」，論壇主控告3球迷涉嫌妨害名譽，但檢察官18日以罪嫌不足等理由處分不起訴。

這起棒球迷吵上公堂案源自於8月22日晚間，Lamigo與統一交手，雙方在正規9局賽事中互轟全壘打，7比7平手進入延長賽，到了11局下半，統一進攻由林安可在1出局，二三壘有跑者時，敲出個人生涯首支再見安打，終場統一以8比7氣走桃猿。

▲Lamigo桃猿隊剛拿完成中職3連霸，也是球隊易主前最後1次封王（圖為資料照／記者黃克翔攝）

賽後馬上有球迷在網路上提出觀點，認為當時Lamigo應該保送統一球員，擠成滿壘後，有機會雙殺結束半局，或者直傳本壘防止失分，不過1名在專業運動論壇的評論作者拿出台美職棒的相關數據，反駁指出，1出局滿壘時的失分機率比二三壘有人更高，引來3位球迷到作者的臉書去留言，質疑作者引用數據有誤。

論壇作者不滿遭球迷批評「大錯特錯」、「爛文」提告後，3位球迷表示不認識作者本人，沒有妨害名譽的犯意，檢察官調查作者在論壇或自己的臉書上都是用化名，使用的都是球賽相關圖片，從沒用過個人照，無法辨識作者在現實生活中的身分，無法使人連結遭抨擊的作者到底是誰，而且球賽戰術應用以及球評分析都屬於可受公評之事，球迷發表意見在合理評論範圍內，因此處分不起訴3位球迷。

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