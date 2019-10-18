寶可夢玩家3年狂走230億公里　石原恆和：為世界省2兆日圓醫療費！

▲新北寶可夢活動現場。（圖／本報資料照／記者黃士原攝）

記者李振慧／綜合報導

席捲全球的《Pokémon Go》遊戲，不僅成功帶動許多玩家走向戶外，甚至還可為人類省下約2兆日圓（約新台幣5800億元）的醫療支出。寶可夢公司社長石原恆和近來表示，遊戲推出3年來，全球玩家所累積的行走距離竟然已達230億公里。

石原恆和本月2日在東京所舉辦的「醫療 x 遊戲化論壇」(Healthcare x Gamification Forum)活動中，傳達了希望能將醫療保健與遊戲化技術融合的願景，以《Pokémon Go》為例，上市3年來全球玩家使用遊戲時的行走距離，已累積至230億公里，若以筑波大學所指出的研究結果，每走一步可省0.061日圓的醫療費，換算下來，《Pokemon Go》等於是為世界節省了約2兆日圓的醫療支出，龐大的效益讓他笑稱，「這比我們的銷售額還大」。



石原恆和還在演講中提到，許多遊戲製作人常常會幻想，「如果能製作出一款，能讓人沉浸在其中的遊戲機制，就能解決所有問題」，但要開發出一款讓許多人沉浸其中並且願意持續玩下去的作品，其實並非易事，所以對於《Pokemon Go》遊戲，他們仍在不斷構思更多方法，希望大家能繼續樂在其中，並且宣布2020年推出《Pokémon Sleep》，讓玩家能以遊戲化方式，去利用機制所測得的健康數據，「裝置與通訊發展已經發展到現在這樣的地步了，我認為睡眠也可以變成一種娛樂」。

▼活動抓寶人潮。（圖／本報資料照／記者黃士原攝）

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