南山1381位保戶「被死亡」慘遭通報身故！保險局：釐清是否境界系統失誤

▲南山人壽爆出系統操作失誤，使得一千多名保戶被通報為身故，不過當晚立刻更正，因此保戶權益沒有受損。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘、楊絡懸／台北報導

南山人壽又出狀況！9月底驚爆系統操作失誤的烏龍事件，1381位保戶好端端地卻被通報為「身故」。金管會保險局今日證實確有此事，不過事發後，被保險同業發現異常，趕緊通報壽險公會和南山，因此當晚立刻更正，保戶權益並沒有受損。

金管會保險局表示，初步了解是南山人壽在轉檔時，有人漏刪設定欄位，沒調整好，導致產生錯誤的檔案，影響約1千多名保戶。由於是系統操作失誤，屬於人為疏失，因此要求南山人壽重新檢視內控是否有問題，以及境界系統是否有異常，後續會請南山人壽提改善計畫給保險局，避免再次出現相同錯誤。

按照正常死亡通報程序，為讓其他保險公司可以關懷保戶，因此都會向壽險公會通報，透過壽險公會的通報系統，再查詢該名保戶是否有投保，通知其他保險公司，再去聯繫保戶。

針對這起事件，南山人壽對此回應，公司人員於修改程式時，未移除應刪除的設定欄位所造成，並非系統異常，已於當天第一時間立即修正完成，該資料並未被同業引用，因此未影響任何保戶權益。

南山人壽強調，公司日後會落實加強人員執行及檢核機制。