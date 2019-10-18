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騎車突暴雨！健身妹白T濕透...「重訓小習慣全都露」糗炸　老司機一看推爆

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健身,運動,健身房。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原po習慣健身時穿胸貼。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前健身完騎車返家，怎料路程中突然下起傾盆大雨，而穿白T的她不僅全身溼透，連藏在衣服內的「重訓小習慣」也一覽無遺，讓她羞恥感破表，對於四周投來的眼光，也只能假裝不在意。

女網友在PTT娓娓道來，「還記得那天是9月30日，我跟平常一樣去健身房重訓，重訓時我習慣只貼胸貼，做完訓練我跟往常一樣，先叫好晚餐，然後回家順路過去拿。」

請繼續往下閱讀...

然而，在騎車返家途中，女網友碰上強風大雨，「風大到哭，雨勢兇到爆，我那天穿白色T恤沒幾秒就全濕，低頭一看...X我這件衣服淋濕竟然超透明，能清楚看見衣服下的光景，我那天的胸貼還是粉紅色愛心，就是H漫那種胸貼，超級超級明顯。

▲騎車突暴雨！健身妹白T濕透...「重訓小習慣全都露」糗炸　老司機一看推爆。（圖／翻攝自PTT）

▲她一路上糗炸。（圖／翻攝自PTT）

由於這場雨來得突然，車上也沒有雨衣，加上風很大，所以衣服完全貼死身體，這讓停等紅燈的她，覺得非常羞恥，後來去拿晚餐等結帳時，她也一直駝著背，很怕被路人注意到，但根本沒用。

女網友崩潰道，「這一路上收穫很多視線，但我也只能裝作不在意，回家之後照鏡子看全濕的自己，還有那兩個粉色愛心，我絕對被當成喜歡野外露出的癡女了。」

po文一出，掀起熱烈回響，鄉民們紛紛洗版回應，「幫QQ ，原po車廂裡要記得放件外套跟雨衣」、「我需要圖片，做學術研究使用」、「原來那天是妳喔，傻眼耶」、「這篇會破千喔」、「原po大正妹XD」、「白T真的是神器」。

另外，原po也不忘解釋，其實她本來都穿運動內衣，但因為很悶熱，加上胸部下緣會積汗，所以才改用胸貼，而且使用後真的覺得很快活，「我蝦皮買胸貼就只有愛心、圓形、小花，少女心就買愛心了啊啊啊」。

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