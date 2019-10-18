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免費紋眉「質疑技術差」！收費破萬後「閨蜜狂傳訊」她秒看清：心累了

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▲▼ 免費紋眉「質疑技術差」！收費破萬後「閨蜜搶約殺價」她秒看清：心累了（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲原PO投入不少心血在工作，閨蜜卻感情勒索狂殺價！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「我想抱怨那些愛殺價的人！」一名繡眉師感嘆，剛進入職場時，狂找閨蜜免費紋繡，但對方總是婉拒，深怕原PO技術不佳。如今原PO交出亮眼成績，收費漲到破萬元，閨蜜們才跳出來要預約，甚至用情感勒索殺價，「我心好累」，更看透醜陋人心。

一名女網友在臉書《爆怨公社》大吐苦水，起初踏進紋繡一行，為了想收集作品，原PO願意幫閨蜜親友繡眉，「結果各位對我技術感到質疑，好，沒關係，畢竟我剛學，我理解。」只要肯學就會有成就，原PO靠一雙巧手，把客人臉龐弄得美美的，開始收費6000元，「妳們依然再觀望」，讓她內心難免有疙瘩。

請繼續往下閱讀...

如今原PO的紋繡事業已小有名氣，收費已破萬元，豈料，那些曾經不看好她的閨蜜親友出現了，「妳們才一個個的一直想預約做眉毛，瘋狂的用情感綁架我，對我殺價，最後願意給予一些的優惠方案，妳們還要考慮…我心好累！」

原PO看透友情外，也只能把苦往裡吞，真心想問「我到底為什麼要給你們折扣？就因為認識？是朋友？請問，我在求學過程，妳們對我有任何的投資嗎？」俗話說，台上一分鐘，台下十年功，原PO心酸感嘆「我在這期間有多少的沒日沒夜的練習，這都是我辛苦拚來的，這都是我收費標準的成本，每個月大大小小的課程我都去進修，甚至不惜飛去國外求學，只單學這一份『技術』，當一位『審美者』，今年燒了40-50萬在紋繡上，妳們有何曾懂我內心的煎熬？」

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▲▼ 免費紋眉「質疑技術差」！收費破萬後「閨蜜搶約殺價」她秒看清：心累了（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友感嘆，技術無價！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

討拍文一貼出後，掀起大批網友留言打氣，「台灣人天性，喜歡用便宜的價格享受頂級的服務」、「別生氣了！不尊重專業的人，無需多說」、「加油不用想太多，遇到殺價的給她11折試試」、「認同～專業技術無價」、「只是你這個行業，任何一個行業都是這樣，也有一群打低價格的老鼠屎，才會造成這些貪心的客人」、「妳可以開價兩萬打五折就一萬了啊，不要拉倒」、「人就是這麼X阿，即使是親戚朋友，就算東西已經成本價給他了，依然在背後說妳不知賺了他多少！或者說怎麼可能沒有賺！現在看破了，管你是誰，一律同價，愛來就來，不來拉倒」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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關鍵字：

紋眉紋繡閨蜜殺價技術

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