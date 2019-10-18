10人入場僅1人購票！南故宮遭批蚊子館　急澄清：今年參觀人次超越去年





▲故宮南院指出，國慶連假期間故宮南院湧現參觀人潮 。（圖／故宮南院提供）

記者崔至雲／台北報導

受到陸客來台限制影響，故宮參觀人數大幅下滑，日前有立委指出，故宮南院購票率剩1成，「入場參觀的10人當中，只有1人買票。」已成蚊子紀念館。故宮南院今（18日）指出，今年已積極吸引客群，截至10月中累計87萬參觀人次，已超越去年一整年的76.3萬參觀人次。

立委蔣乃辛日前在立法院教委會審查故宮109年總預算時指出，故宮北院的購票率，2015年有87.29%，但2019年至9月為止降到67.08%；而南院購票率在2016年為22.87%，今年9月降到10.56%，下滑了12%，等於「入場參觀的10人當中，只有1人買票。」而深媒體人唐湘龍今（18日）天在電台節目中表示，如果故宮南院擺在台中，不會這麼慘，不會變成陳明文（前嘉義縣長）蚊子紀念館。

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對於外界質疑，故宮南院指出，故宮南部院區自104年底開幕後，參觀人次雖因開幕熱潮消退於105、106年逐年下降，但在今年積極吸引客群，推出包含「百萬學子遊故宮專案」等多項國人入館優惠，另搭配重量級汝窯特展、張大千國寶廬山圖展、泰國月、夜間光雕秀等豐富精采之展覽與教育推廣活動，成功帶動南部院區人氣，今年截至10月中累計87萬參觀人次，已超越去年一整年的76.3萬參觀人次。

▲故宮南院指出，截至10月中已累計87萬參觀人次。（圖／記者陳涵茵攝）

故宮南院說明，南部院區今年的推廣策略為「先入園、再入館、再購票看展」。目前呈現出購票率下降的現象，顯示的是入園與入館人數升幅遠高於購票看展人數，可見短期目標衝高參觀人次已有具體成果，購票看展人數也較去年同期成長。

故宮南院也強調，南部院區之成立有平衡南北、文化均富之重大意義。為擴大對國人的吸引力及增加觀光效益，未來除了持續策展與強化教育推廣活動，會再進一步推出面向國外觀光客的行銷措施，加強國際行銷、與國際博物館交流借展、推動故宮南院成為日本修學旅行目的地等，期待吸引更多國際參觀人口到故宮南院參訪。



