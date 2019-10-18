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桃園藍營議員服務處接連遭槍擊　國民黨團：再發生警局長下台！

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▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日遭槍擊，黨團18日為劉準備豬腳麵線壓驚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日遭槍擊，黨團18日為劉準備豬腳麵線壓驚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市議員劉茂群、劉安祺服務處在5周之內接連被槍擊，黨團18日除公開譴責暴力外，質疑連為民喉舌的民代人身安全都遭嚴重威脅，桃園治安敗壞亮紅燈，要求警方限期查明犯案動機以釐清真相，倘若再發生類似槍擊案件，市警局局長陳國進應立即下台以示負責。

國民黨市議會黨團18日請劉安祺議員到黨團吃豬腳麵線壓驚，市議員呂淑真與周玉琴等人圍著劉安祺慰問致意。

黨團書記長梁維超認為，黨籍市議員從「村長」詹江村議員在網路上遭恐嚇「用槍打爆頭」、「斷手斷腳像砍甘庶」事件，緊接是10月1日劉茂群八德服務處遭開槍、17日傍晚劉安祺中壢服務處也被開槍，黨團除譴責暴力外，質疑是有心人士刻意製造恐怖氣氛。

▲針對市議員劉安祺服務處遭槍擊，劉安祺吃豬腳麵線，仍心有餘悸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對市議員劉安祺服務處遭槍擊，劉安祺吃豬腳麵線，仍心有餘悸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉安祺議員說，17日晚間剛回到服務處，正準備泡茶與為手機充電時，聽到「碰」一聲巨響，服務處玻璃呈現炸彈開花般碎裂，桌面噴滿玻璃碎片，趕緊查看發現窗戶有一個彈孔，只差一點點就擊中太陽穴，警方後來抓到分別為20、19歲的2名犯嫌，據他們供稱，犯案動機是因討厭劉安祺服務處掛滿了小國旗，與不滿其看板才持空氣槍射擊恐嚇，自認沒有得罪人，沒與人吵架，也未出入不良正當場所，懷疑幕後有人教唆犯案。

黨團執行長徐玉樹也砲轟警方，議員為民喉舌，人身安全如此沒有保障，哪有什麼社會公平正義？是否要塑造「噤若寒蟬」氛圍，讓支持國民黨總統、立委的民代心生畏懼，此舉將嚴重傷害台灣最以自傲的民主自由。

黨團譴責針對國民黨議員服務處連續被開槍事件，要求警方正視民代人身與居家安全，並限期查明歹徒真正犯案動機，倘若再發生類似案件，警察局長陳國進應為此下台負責。

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