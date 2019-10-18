利剪殺死母親！　高雄逆子遭聲押　法官裁定羈押未禁見

▲殺母嫌犯被帶往警察局偵訊。（圖／記者賴君欣攝）

記者廖安莘／高雄報導

高雄市17日上午發生一起人倫悲劇，36歲李姓男子持剪刀朝正在睡覺的母親狂刺，造成失血過多當場身亡。警方獲報後立刻趕到現場，在樓梯間尋獲沾有血跡的剪刀，並將李男帶回偵辦。警訊時，李男強調要等律師、行使緘默權，晚間警方將他移送高雄地檢署。高雄地檢署訊後依殺人罪，且有逃亡、滅證之虞聲押禁見。法院於18日上午裁定准押、未禁見。

據了解，李男於檢方訊問時，並未抗拒回答，一改警訊時態度。檢察官認李男涉嫌殺人重罪，且有逃亡、滅證之虞，因此17日晚間向高雄地院聲請羈押禁見。高雄地院18日上午提審李男，裁定羈押但並未禁見。

李男17日上午持剪刀朝正在熟睡的母親狂刺，導致李母多處受傷，倒在血泊中，已失去生命跡象。警方獲報趕到現場，李男情緒冷靜，不發一語，開門讓員警上樓，只見李母氣絕躺在血泊中。警方隨即將他壓制，帶回警局。

據悉，35歲李嫌讀高中時因認為被排擠，從此沒再升學。他18年來全「宅在家」當啃老族，從未外出找工作。2016年時，李嫌因對媽媽惡言相向，李母首度報警聲請保護令，經高雄地院核發2年效期保護令，並裁定他必須接受「精神衛生處遇計畫」，接受半年住院治療。李家人才知道他患有思覺失調症。不料，李母才剛向法院再度聲請通常保護令，還未核發就遭遇不測。

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