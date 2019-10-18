自衛隊進駐中東海域不靠美！　防衛相澄清：暫不前往荷莫茲海峽

▲ 荷莫茲海峽可說是中東地區的「油庫總閥門」，圖為航經該水域的油輪。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本政府今（18日）決定派遣自衛隊進駐中東阿曼海域，執行情報收集以及監控任務，旨在確保日本船隻的安全，但時間表仍有待確認。目前此一政策已在下午舉行的國家安全保障會議中得到證實，屆時可能出動海上自衛隊艦艇及巡邏機。但根據防衛相河野太郎稍早的最新說法，自衛隊前往的水域並不包括荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

綜合日本放送協會（NHK）、朝日新聞等日媒報導，政府此一部署將列入自衛隊「調查研究」系列任務的一環，但考量日本、伊朗之間的長期友好關係，日方不會加入由美國為首、協助保護穿越中東重要水道商船的安全，傾向單獨派遣。日本外交部一名高階官員透露，政府的決策旨在確保日本船隻安全，接下來將會分別向美國、伊朗表明立場。

官房長官菅義偉稍早指出，目前仍沒有確切時間表，未來將討論自衛隊屆時前往中東的裝備，巡邏機等項目也將納入議程。

回首過去數個月，荷莫茲海峽不斷有油輪遭到攻擊，與英、美等西方國家的關係越來越緊張，促使華盛頓當局決定召集盟國加入組織，共同策劃海軍安全任務。

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