提早完成17座橋樑檢測！　港務公司曝「台中濱海橋」有疑慮封閉

▲台灣港務公司副總王派峰表示，17座橋梁完成檢測。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

宜蘭南方澳大橋1日突然坍塌，奪走6條移工性命，事後更發現橋梁21年未檢測鋼索，負責維運的台灣港務公司轄下還有其他17座港區橋梁，且其中8座也從未檢測過。港務公司10月5日委託台南市結構工程技師公會檢測，今（18）日已經全部完成，台中港濱海橋出現混凝土掉落，被判定結構有安全疑慮，目前暫時封閉。

台灣港務公司副總王派峰表示，港務公司所轄港區橋梁共20座，扣除已倒塌之南方澳大橋、已委託高公局辦理維管之高雄港聯外高架橋、2019年剛興建完成之高字塔聯絡道路高架橋外，其餘17座橋梁已於10月5日委託專業團，依據交通部「公路橋梁檢測及補強規範」及港區環境特性進行全面檢測，預定1個月内完成定期檢測作業，3個月內完成詳細檢測。

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台灣港務公司表示，這次橋樑檢測作業委託台南市結構工程技師公會辦理，進行現地踏勘採目視檢測及量測設備輔助，以判定橋梁有無劣化、異常及立即危險，預計11月2日前完成定期檢測報告，其中花蓮港4座及安平港3座橋梁檢測，初步判定該7座維管橋梁無立即危險；台中港則有5座橋梁檢測，有4座橋梁判定無立即危險，而其中1座「濱海橋」有部分損害，可能危及結構安全，已先暫時封閉橋梁。

另外，台北港2座橋梁檢測，以及基隆港1座橋梁，皆無立即危險之虞；高雄港1座橋梁檢測，則無立即危險之虞，今天也將高雄港另1座橋梁檢測，檢測率將於今天達到百分之百。

▲南方澳斷橋正進行拆除作業。（圖／台灣港務公司提供）

王派峰表示，目前正朝向1個月內完成初步檢測，3個月內提出詳細檢測報告，並將評估未來修繕及補強方式；另外，未來橋梁檢測也將依照交通部規定，2年檢測一次，相關檢測及維護結果也將登載於「台灣地區橋梁管理資訊系統」，以利管理及記錄。

至於是否有第二波行政懲處，王派峰說，目前最重要是要讓航道恢復正常，復原是當務之急，尤其現在航道只有12米、水深4米，現在要把兩艘船先移出來復原，讓漁船進出不會受到影響，董事長吳宗榮已經請辭負責，部長也有指示進行第二波懲處，運安會、檢調也已著手調查，都會配合。