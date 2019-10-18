目睹妻遭勒頸性侵！人夫怒拿瑞士刀切下淫狼GG...卻面臨8年刑期

▲俄羅斯一名女子遭人拖進灌木叢中性侵得逞，被害人的丈夫發現後，憤怒地拿著瑞士刀將嫌犯的生殖器切下。（圖／pixabay）

圖文／周刊王

俄羅斯一名女子遭人拖進灌木叢中性侵得逞，被害人的丈夫發現後，憤怒地拿著瑞士刀將嫌犯的生殖器切下，嫌犯當場痛得大叫，引來附近居民注意。最後這名人夫面臨的刑期，將可能比性侵犯還要長！

根據《每日郵報》報導，被害人和朋友在一家餐廳聚會，在返家途中遭到一名男子伊夫琴科（Dmitry Ivchenko）拖進灌木叢中，性侵得逞。被害人丈夫也在同家餐廳用餐，他比妻子晚10分鐘離席回家，當時他在路上聽見一旁灌木叢內有奇怪聲音發出，前往察看，竟看見妻子正在被性侵的畫面，這名丈夫憤怒到情緒失控，抓起伊夫琴科的頭猛撞，更拿出瑞士刀，將他的生殖器切下。

▲丈夫憤怒到情緒失控，抓起伊夫琴科的頭猛撞，更拿出瑞士刀，將他的生殖器切下。（圖／翻攝每日郵報）

伊夫琴科痛的大叫，引來附近居民查看，後來伊夫琴科在警方監視下送往醫院進行縫合手術，醫生透露伊夫琴科需要接受長期治療，目前警方已經對伊夫琴科提出性侵罪的刑事指控。

而這名人夫的委任律師表示，當時他的當事人已經喪失控制自己行為的能力。案發後他十分驚慌，之後也到警局自首認罪。據了解，這名性侵犯將可能面臨最高5年徒刑，而人夫若被判下重傷害罪，將可能面臨最高8年徒刑。

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