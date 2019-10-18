新台幣收盤升值7分　以30.611元兌1美元作收

▲ 新台幣收盤升值7分。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

台北外匯市場新台幣兌美元今（18）天收盤升值7分、收在30.611元兌1美元，成交金額9.08億美元。

新台幣兌美元今天開盤升值0.1分、以30.68元兌1美元開出；收盤則升值7分、收在30.611元，今日盤中最高30.575元、最低30.685元。

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新台幣匯率連續兩個交易日升值，也讓美元匯價變便宜了。根據台銀牌告的現金賣出匯價，美元來到30.875元兌1美元，是14日匯價30.87元後的低點。