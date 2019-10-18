情慾女作家控遭強吻…出庭再爆「還有很多女性受害」　男星怒求償300萬

記者羅志華／台北報導

「情慾女作家」香娜（本名徐尚懿）控訴，2014年受資深藝人班鐵翔邀約至夜店遊玩，不料對方竟於送她到家門口時強吻她；此事2016年經媒體報導後，讓班鐵翔演藝事業大受影響，當時才新婚沒幾天的妻子更是氣到爆炸，讓班男於2019年7月提出民事訴訟，向香娜求償300萬元。

▲「情慾作家」香娜控被藝人班鐵翔強吻，遭求償300萬元，她10/18北院出庭時，再爆「收到很多女性被害訊息」，讓班男律師聽不下去，要她拿出證據。（圖／記者羅志華攝）

北院10月18日開庭，並傳喚2016年報導的何姓女記者作證，庭訊的最後，香娜再爆料「班鐵翔仗著演藝資歷，喝酒後對周遭女性亂來，我收到不少被害訊息」，讓班男委任律師不滿，「真的有這些人（被害人）就提出來，不要在這亂講」，香娜也立刻反擊，「我的手機給你看啊！」，讓庭上氣氛一度緊張。

何女於庭上表示，她在影劇線有多年經歷，早年與香娜在音樂台共事，2人一直保持聯繫；2014年時，香娜就曾向她說過遭班鐵翔強吻一事，並提到對班男不熟，希望藉她在影劇線的經歷幫忙問問，但何女當時也不知道班鐵翔是誰，過一陣子也忘了幫香娜打聽。

直到班鐵翔2016年結婚時，遭前女友「MAY」爆料，「2人交往期間費用都是由她負擔，且班鐵翔還與多名女子曖昧，從這些女人身上拿到130萬元」等語，讓班鐵翔登上新聞版面，何女才想起香娜於2014年提過遭強吻一事，並再度向她詢問被強吻的細節，寫成報導；新聞刊登前何女向班鐵翔查證，班男極力否認，並於通話結束後傳訊何女「手下留情」。

何女表示，與香娜認識多年，相信她的為人，認為她說遭強吻一事可信，另依多年經驗，藝人傳訊「手下留情」，是希望媒體作平衡報導，因此報導時，何女也將班男否認的回覆寫入文內，至於文中提到「MAY」爆料「與多名女子曖昧、拿到130萬元」等語，則是編輯參考其他媒體報導加進去的。

庭訊的最後香娜再爆料，「當初班鐵翔在各大媒體說要告我時，我就收到很多訊息，指班鐵翔在聚會上，會仗著酒醉對周遭女性亂來，且認為憑他的資歷，我們（受害女子）都會息事寧人」，這段話讓班男律師聽不下去，要香娜提出證據，不要在庭上亂講，香娜則回嗆，「我可以把手機給你看！」。班男律師受訪表示，班鐵翔原想說這種報導（強吻），信者恆信，等時間過去雲淡風輕就算了，不料負面消息竟越演越烈，讓他不得不提告自清。

香娜則表示，她2014年時因接演戲劇，對表演燃起了熱情，當時看到班鐵翔是某表演班老師，且2人在臉書上有許多共同好友，他們才因此搭上線，不料班男約她去夜店，才第一次見面就強吻她。她呼籲班鐵翔，「如果有做過甚麼事情，坦承面對一切，對您和夫人的感情會比較好」；至於是否會鼓勵傳訊給她的受害人，出面指控班鐵翔的犯行，香娜則回覆，「台灣影劇圈這麼封閉，很多女性從業人員未必敢出面控訴，我予以尊重，但我真的收到很多支持的訊息」。

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