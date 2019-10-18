頭上飛來一頂「帽子」！女子「全身換血2次」多重臟器衰竭險死

▲鄭女遭路邊的馬峰螫咬，導致多個臟器衰竭。（示意圖／123RF）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸浙江省湖州市一名57歲鄭姓女子日前與同事前往景觀區辦公室時，突然天空降下一頂「帽子」，反應過來才發現竟是密密麻麻的馬峰，當下把她螫得倒在地上昏厥，事後接連4天換血，才從鬼門關前逃回，嚇得她說「太危險了，連醫生都說我是撿回了一命」。

據《錢江晚報》報導，鄭女表示，她7日上班時經過景觀區，沒注意到兩旁的樹上掛著一個馬蜂窩，當她意識到時，一群馬峰已朝她的頭頂衝來，「密密麻麻的，像個帽子罩在我的腦袋上」。

鄭女回憶，當下她的腦袋被螫得非常痛，只能將背心脫下包在頭上，但早有幾隻鑽進她的頭髮繼續亂螫，飛在外面的馬蜂又跑來蜇她的兩隻手，而一旁的同事見狀直接嚇傻，卻又不敢上前幫忙。

當她意識昏厥時，一名男子立刻將她拉到車上，帶到私人診所餵藥，並拿出黑色的蛇藥在傷口上塗。當鄭女的家人得知消息到場後，鄭女的頭早已腫大到眼睛都睜不開，這才直接送往當地的省中醫院。

▲馬蜂又稱胡蜂或黃蜂。（示意圖／翻攝radaronelson.wordpress.com）



林姓醫師表示，鄭女當下意識模糊，且全身多個臟器衰竭，腎臟衰竭導致10多個小時沒有排尿、凝血功能出現障礙，隨時體內任何一個部位都可能大出血、呼吸衰竭僅能依靠高參數的呼吸機支持，「這樣的情況死亡率非常高，我們也向家屬下過病危通知」。

林醫師說，由於全世界沒有馬蜂中毒的特效藥，且救援時間拖延太久，毒素都已入血，僅能透過血漿置換、血液氯過，將蜂毒洗出來，每天換上2000毫升的血漿，連續4天才讓鄭女脫離險境，「4天等於是把她體內的血換了兩遍」。

直到第5天，鄭女的意識才清醒，並拔掉呼吸器，清楚地跟醫護人員敘述當時的情況，「太危險了，連醫生都說我是撿回了一命」，「前幾天的時候，我真是什麼也不知道了。聽我兒子說，全身都腫得皮膚亮亮的。接到病危通知以後，家人都以為我快不行了…那天，20多個親戚包車來醫院看我，他們一個個進重症監護室，問我什麼我都只會搖頭。現在能撿回一命，我們全家都非常感謝省中的醫生」。

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