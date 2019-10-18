直擊思覺失調處境！《ETtoday新聞雲》2專題獲「臺灣醫療報導獎」



▲熱播夯劇《我們與惡的距離》讓大眾對思覺失調症有更深的認識。（圖／公視提供）

記者李佳蓉／綜合報導

中華民國醫師公會全國聯合會18日公佈「108年臺灣醫療報導獎」得獎名單，《ETtoday新聞雲》醫藥記者嚴云岑以「我們與思覺失調的距離」及「偏鄉送愛20年」專題分別獲得新媒體類優勝及佳作獎，將於11月9日頒獎。

醫療報導獎為醫師公會全聯會自104年起舉辦，目的為改善台灣醫療環境、促進醫病關係和諧，以及提升台灣醫護人員與醫療的專業形象。108年醫療報導獎分為平面類、新媒體類、廣電類，並舉辦徵文活動，評選出特優、優勝與佳作。



▲偏鄉送愛專題中「幫鳥醫好拉肚子」樂野醫療站首任駐診醫，動物生病也找他。（圖／嘉義聖馬爾定醫院提供）

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《ETtoday新聞雲》記者嚴云岑規畫「我們與思覺失調的距離」及「偏鄉送愛20年」一系列專題報導，探討因台劇《我們與惡的距離》再度引發討論的「思覺失調症」病患處境與治療現況；以及分享醫護無私奉獻阿里山醫療的溫暖故事，相關報導榮獲108年臺灣醫療報導獎優勝及佳作獎肯定。

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