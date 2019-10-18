蘇嘉全妻洪恒珠發出邀請帖　27日立委競總成立…民進黨陷內戰

▲立法院長蘇嘉全的太太洪恆珠，已發出邀請函，將於27日在屏東市瑞光路成立競選總部，引來政壇關注 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

先前傳出有意投入2020年屏東第一選區立委選舉的立法院長蘇嘉全的太太洪恆珠，證實將參選，已發出邀請函，將於27日在屏東市瑞光路成立競選總部，由於民進黨已提名現任立委鍾佳濱參選，洪決意參選，引來政壇熱烈討論。

對此，鍾佳濱說，他和總統蔡英文成立聯合競選總部；而這次選舉不只攸關台灣的前途，也關係屏東、台灣建設能否延續?民進黨在國會能否過半，屏東這一席尤其重要。

▲洪恆珠發出邀請函。

鍾佳濱強調，每人都有參選的權利，這此次同選區另傳還有號稱台派的無黨籍或其他新興政黨參選人參選，都引起許多鄉親關心，但他身為民進黨唯一候選人只有勝選的義務，不管多少人參加賽跑第一名只有一個，他的責任就是爭取這個選區的第一名，讓民進黨在國會繼續握有關鍵的多數。

目前屏東第一選區除鍾佳濱外、還有國民黨的葉壽山、無黨籍的蔣月惠、一邊一國行動黨的潘偉龍等人，不排除還有其他參選人屆時登記參選。

立法院長蘇嘉全太太洪恒珠，已在日前發出邀請函給親朋好友及支持者，將於27日在屏東市瑞光三路255號成立競選總部，已有不少她的好友收到邀請函，但對她執意參選未置可否。由於她加入戰局，使屏東第一選區立委選舉趨於熱鬧。