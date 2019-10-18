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商業周刊／台灣寵物將比小孩多！　寵物險3關鍵喚醒50億沉睡市場

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圖／商業周刊提供

▲台灣平均每3.4人就有1人養貓或狗，一旦生病開刀，費用動輒上看數萬元，加上美容、寄宿等，形成龐大產業鏈。（圖／商業周刊提供）

文／韓化宇

你是「剷屎官」嗎？家有「汪星人」嗎？毛小孩當道，但寵物險在台一直乏人問津，直到最近一年，突然成了產險公司爭搶的新藍海。是什麼因素，撬開了「毛經濟」這道大門？

養小孩的越來越少，養寵物的卻越來越多。農委會統計，國人家中飼養寵物數量，2011年僅150萬，去年躍增至250萬。明年更將首度超過15歲以下孩子總數。

不過，人有健保降低醫療支出，寵物則無，一旦生病或發生意外，飼主花費相當驚人。

請繼續往下閱讀...

例如，人類照一次電腦斷層最貴5000元，但寵物照一次就要2萬元；大型狗狗常見的人工關節置換，人類最貴約11萬元，寵物要20萬元起跳。龐大醫療開支，壓得飼主喘不過氣，讓產險公司嗅到寵物保險的潛在需求。

2012年，明台產險與泰安產險，率先推出寵物險，但初期發展並不順遂。
明台產險傷害暨醫療保險部經理方秉中表示，當初在設計商品及精算費率上，因國內沒有寵物險的數據，只能參考德國等經驗，導致理賠條件、承保範圍比較保守，例如僅限肝腫瘤、淋巴肉瘤等發生機率低的重大傷病，讓飼主覺得，何必平白年繳5000元保費？

此外還有投保年齡限制，狗不得逾9歲，貓不得超過11歲，令許多老狗、老貓們的飼主徒呼負負。

直到去年下半年，寵物險市場詢問度，突然增溫。方秉中透露，今年前9個月保費收入，已是去年全年的7倍之多。

去年7月，國內產險業龍頭富邦，加入戰局；今年華南、新光、兆豐等產險業者，也紛紛端出寵物險商品，迄今已有9家業者參戰。

老狗能投保，門診也理賠

為何寵物險市場突然百花齊放？有3個關鍵點。

一、 理賠範圍大幅放寬。

去年9月，明台推出第三代寵物險，大幅放寬承保限制，大小疾病或意外產生的醫療費用，均可理賠，並首創將理賠範圍細分為門診、住院、手術。包括帶狗狗去診所看病，但未進行手術，一樣可申請理賠。這樣的調整，較能貼近飼主帶寵物看診的日常需求。

明台傷害暨醫療保險部技術經理周博信指出，像法國鬥牛犬容易有呼吸道疾病，很多飼主為此要跑好幾趟獸醫診所。且法國鬥牛犬因腳短，生殖器易摩擦地面而感染，醫生建議動手術，就花了飼主好幾萬元。

目前市面上寵物險理賠範圍，涵蓋疾病、意外醫療費用、寵物侵權行為（如咬傷人、或撞倒腳踏車或機車導致騎士受傷），張貼走失協尋廣告費、喪葬費等，已是標準配備。但有些產險公司，不承保攻擊性較強的大型犬，像獒犬、日本土佐犬等。

為了做出差異性，各家產險公司還會增添創新的理賠項目。像富邦產險10月初的新版寵物險，獨創補償「輸血」及「預防針過敏」費用。該公司個人保險商品資深協理陳添壽解釋，不少寵物打預防針，會引發過敏，飼主還要再帶寵物去獸醫診所治療過敏。這筆費用，就在其保險給付範圍內。

二、 投保年齡上限取消。

今年3月，明台寵物險率先取消犬貓投保的年齡上限，只要8歲前首次投保，並勾選自動續約，可續保至寵物離世，惟須留意，保費會逐年提高（8歲前每年保費固定）。

富邦推出的寵物意外險，也沒有投保年齡上限，而凡7歲前投保醫療險的犬貓，也能續保至16歲。

產險業者咸認，這一點是大幅提升飼主投保意願的關鍵。

保費殺到660元，小資買得起

三、保費降低，年輕飼主能負擔。
明台剛推出寵物險時，每年保費約5200元，如今因承保案件數逐年累積，統計樣本增多，費率更能精準掌握，最新版寵物險，保費降至2000元至5000元；新光產險的寵物險，更只要660元起，剛出社會的小資族，也能負擔。
寵物險市場進入競爭激烈的戰國時代，業者的盤算是，以目前250萬隻寵物，假設一半投保，以4000元保費計算，1年總保費就有50億元。

這雖僅占去年全體產險業保費收入的3％，但因向來最大宗收入的車險成長趨緩，寵物險有望成為新活水。

目前投保的犬、貓比例約6比4。保險經紀業者建議，狗比貓好動，問題較多，尤其遛狗時，飼主一個閃神，犬隻爆衝易造成路人受傷，大型犬飼主可考慮投保。

此外，因多數保單即便未達保險金額上限，仍設有理賠次數限制，常需要看診的犬貓便可選擇理賠不限次數的保單。

寵物險由冷轉熱，也反映了「毛經濟」在台發展進入一個新的成長階段。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1666期。

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